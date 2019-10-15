歐盟限英國今晚交出新方案 否則沒有脫歐協議

2019-10-15 20:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



英國泰晤士報網站15日報導，歐盟已經通知英國首相強生（Boris Johnson ）在當天午夜前做出新的讓步，否則本周的歐盟峰會將不會有脫歐協議。