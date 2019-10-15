歐洲反猶太興起 學者促歐盟作為

2019-10-15 19:21 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



歐洲反猶太主義的崛起，恐怕會使得種族主義復辟。(Photo by Wikimedia commons) 分享 facebook 歐洲反猶太主義攻擊事件逐年增加！德國城市哈雷11日才發生對猶太教堂的槍擊事件，造成2人死亡。近年來反猶太的攻擊事件遍及全歐洲，特別是在德國、荷蘭、比利時等國為甚，學者認為，反猶太主義的興起與極右派勢力很有關連，並質疑歐盟對此無具體行動。

種族主義恐復辟

根據《德國之聲》報導，11日哈雷槍擊案件的兇手已自首，年僅27歲，自行利用3D列印機製造槍械。《赫芬頓郵報》指出，這起事件直接促成了13日在柏林倍倍爾廣場上街萬人遊行，其中有民眾舉著「拒絕納粹」、「極右恐怖威脅到我們的社會」等標語。

然而，反猶太正在歐洲蔓延。據《德國之聲》報導，在法國，2012年一位穆斯林謀殺了猶太學校的3位學生與1位老師；2014年在布魯塞爾的猶太博物館，有4位民眾遭槍擊；2015年一位穆斯林襲擊巴黎的一間超市，造成4人死亡。

歐盟基本權利機構的科學顧問迪米特拉科普洛斯表示，反猶太和極右派很有關連，因為極右派反對容忍，這樣的價值導致了反猶太的態度，並將延伸到其他種族或宗教，最終恐怕使得種族主義在歐洲復辟。

促歐盟行動

歐洲理事會的特別助理舒納本表示，歐洲各國應該有保護猶太人的具體作為，即使在2018年的歐洲高峰會中各國都表示，對反猶太主義會採取更嚴厲的立場，但舒納本批評，只有這樣的宣示是遠遠不夠的。

《德國之聲》也指出，德國政府向來都會補助對抗反猶太的組織，譬如Exit，不過補助都只是短期的，政府從未有長期的補助計畫，使得這些組織前途茫茫，因而導致一些人才的出走。

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