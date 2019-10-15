北陸新幹線全線復駛約需一到兩周 運能減半

2019-10-15 18:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



NHK報導，日本北陸新幹線營運商JR東日本說，北陸新幹線東京到金澤全線復駛約需一到兩周，而且由於三分之一的列車泡水，就算復駛，運能只會剩下五到六成。

北陸新幹線「長野」到「上越妙高」這一段，因為設備淹水而停駛。