幾內亞反連任修憲 街頭抗議遭射殺

2019-10-15 17:01 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



孔戴已擔任幾內亞總統長達10年，並計畫於明年修憲。（photo by Wikimedia） 分享 facebook 總統為了3度連任竟動手修憲，幾內亞人民走上街頭。數名民眾日前走上街頭，反對總統孔戴修憲取消連任限制，遭到政府派出的「國家憲兵」射殺。政府方則表示，人民上街頭是暴動，並指控媒體報導傷亡新聞是為了點燃衝突。

修憲鞏固權力

根據《半島電視台》報導，幾內亞人民日前走上街頭，抗議總統孔戴計畫修憲繼續掌權。孔戴已擔任總統長達10年，其計畫於明年3度參選。據幾內亞人權組織指出，至少有4名示威者在首都科奈克里的示威遊行中死亡。反政府方領導人狄亞洛說：「我們的訴求很簡單，但政府卻以子彈回應，目前在首都科奈克里及馬木，已知至少有38人傷亡。」

幾內亞政府發言人則說：「這場示威很明顯就是一場暴動，而大量散播政府射傷人民的新聞，是有心人士為了要升級這場衝突。」據現場記者表示：「大部分的示威抗議者很年輕，他們想要改變，不只是經濟上的成長，還有政治上的自由，希望政府聽見人民的聲音，因此而走上街頭。」

死傷者逾百

據《彭博社》報導， 幾內亞總統孔戴已開始就修憲進行諮詢，並計畫於明年選舉前修憲完畢，此舉被人民視為其欲鞏固權力的動作，就幾內亞目前的憲法規定，總統只能擔任2次任期、每次5年。

幾內亞反對派及公民組織皆指控孔戴只是為了掌權，根本不是要修憲。前司法部長薩科因不同意康德修憲的計畫而請辭。從2010年康德上任以來，國內爆發各種衝突，導致超過百人的死亡。

【更多精采內容，詳見 】