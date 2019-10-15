澳大學中國教材曝光 學生質疑紅色洗腦

2019-10-15 16:48 德國之聲 德國之聲



根據澳大利亞廣播公司10月14日報導，昆士蘭大學的部分中國課程內容被質疑是由法律設立於該校的孔子學院共同研發出來的。 消息一出，引發澳大利亞社會一片譁然。

德國之聲透過一名修課的學生，取得了「認識中國」的教學內容，其中介紹中國恐怖主義與反恐法律的單元中是由法學院教授李恩深博士教授，而課程內容含有不少爭議性的題目。 該教材的其中一張投影片，放了一張香港「反送中」示威者與警方發生沖突的照片，而該投影片的標題為「這是恐怖主義嗎？ 」

此外，該教材也運用中國地圖列出過去10年中國境內發生過的恐怖攻擊事件。 該地圖列出的4個事件分別是2009年的烏魯木齊騷亂、2013年北京天安門廣場三名維吾爾人開車沖入天安門廣場、2013年昆明車站攻擊事件以及2014年烏魯木齊車站爆炸案。

而在後面詳述恐怖主義的部分，該教材包含4張詳細介紹並解釋新疆「再教育營」政策的投影片。 首張投影片的標題為「中國的恐怖主義」。 內容強調新疆的維吾爾穆斯林參與了不少中國境內的恐怖活動，並解釋新疆長久以來存在威脅國內政治穩定的問題、以及多數維吾爾人據說與伊斯蘭國跟東突厥伊斯蘭運動有關連。

接著在下一張投影片，該課程列出中國的4大反恐政策，包含打壓 (新疆維穩行動)、判刑 (透過司法系統起訴恐怖份子)、控制 (透過關押來防止恐怖行動）、及合作 (與小區合作來預防反恐情節）。 其中，在解釋中國政府如何防範恐怖行動時，投影片詳細解釋中國政府透過行政關押、再教育營 (re-education camps) 來「防治恐怖主義」。

除了課程只陳述中國單方面的觀點，這名修課的學生還告訴德國之聲，昆士蘭大學副教授泰特 (Sarah Teitt) 在講解 「認識中國」課程的中國外交單元時，多次批評由澳大利亞政府資助的智庫澳大利亞戰略政策研究所總是「 危言聳聽」，並在講解南中國海爭端時聲稱，中國在南中國海的勢力擴張主要是由海南省政府主導，而原因是「海南省政府為了將漁業跟觀光業推往境外」。 這名學生認為泰特在教課的過程中，似乎刻意不提諸多媒體報導中國在南海的擴張一個主因是與拓展軍事影響力有關。

昆士蘭大學的中國課程

根據昆士蘭大學孔子學院的官方網站顯示，「認識中國」的課程是由該校經濟學系的瑪哈德凡 (R. Mahadevan) 負責統整，而她近期剛從孔子學院的總部漢辦得到了「認識中國」的獎學金。 在接受澳大利亞廣播公司訪問時，昆士蘭大學的發言人強調，該校孔子學院及該機構學術人員並未參與昆士蘭大學的課程設計與管理。 此外，昆士蘭大學校長霍伊則是在電視訪談中表示，大學開設與中國相關的課程是很合理的事。

他告訴澳廣的主持人：「由於澳洲處在亞太地區，而中國即將成為這個區域最大的經濟體，所以我認為在昆士蘭大學開設與中國的政治與經濟相關的課程，讓學生對這些議題有基本認識是很合理的。 然而，讓一個學校的孔子學院來教授這樣的課程並不合理，而昆士蘭大學的孔子學院並未參與這個課程的設計與教授。 」

孔子學院在昆士蘭大學協助開辦的課程還包含「在快速變化世界中的中國」，而該課程的官方介紹提到希望讓學生深度了解中國如何在變化快速的世界中參與國際事務，以及透過批判性的方式檢視中國的國際與外交政策。

課程簡介寫道：「本課程將探討中國在全球對抗安全挑戰的進程中，具有多大的影響力。 」此外，昆士蘭大學的孔子學院也在該校開設翻譯、口譯、音樂及一門名為「了解中國」的政策課程。 「認識中國」是孔子學院與昆士蘭大學經濟學院共同開辦的課。

關系不單純

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根據昆士蘭大學官網的訊息，該校校長霍伊 (Peter Høj) 2013年被孔子學院的總部聘為高級顧問，並在2017年成為漢辦的決策委員會成員之一。 他近期在輿論壓力下辭去該職位。

根據「認識中國」的教材內容與課程統籌成員的背景，該校學生認為課程由孔子學院主導的可能性很高。 此外，昆士蘭大學孔子學院主任甚至在2019年7月任命中國駐布裡斯班領事館總領事徐傑為該校的兼職教授，而這也是第五位中國外交官在昆士蘭大學出任教職。

今年7月，昆士蘭大學的中國學生與該校支持香港「反送中」運動的澳大利亞學生與香港學生發生肢體沖突，而徐傑在事件爆發後，稱贊中國學生的愛國行為。 澳大利亞外長佩恩當時出面批評徐傑的言論。 徐傑目前仍是昆士蘭大學的兼職教授。

澳洲學者說，澳洲大學的經費長期仰賴孔子學院及中國學生，孔子學院以文化為名從事間諜活動，學中文很重要，但為何需要中國資金。新華社 分享 facebook

孔子學院扮演的角色

根據統計，目前澳大利亞境內共有13間孔子學院，而這些學院是由中國政府出資成立的，主要目的是在各大學教授語言與文化課程。 然而，許多媒體報導與學術研究都質疑孔子學院是中國政府在外國大學推廣中國政策的機構之一。

隨著西方國家開始意識到中國如何透過孔子學院在大學校園推廣其立場與影響力，各國政府與大學也開始探討設立孔子學院的正當性。 其中，美國大學過去一年關閉了13間孔子學院。 愛爾蘭都柏林大學國際關系與政治學院的助理教授杜考斯基思 (Alex Dukalskis) 長期關注與孔子學院相關的議題，而他在接受德國之聲訪問時表示，中國主要透過孔子學院在海外推廣北京心目中理想的國際形象， 而隨著不少國家刪減教育預算，不少大學將孔子學院視為資助中文學程的理想管道。

他說：「然而，近年來因為中國大使館開始在外國大學校園對與中國相關的議題進行審查，有設立孔子學院的大學便很容易因此受到中國政府的影響。 」杜考斯基思認為，為了防止中國政府透過孔子學院影響各大學與中國相關課程的內容，大學應該預留足夠金費來資助中文學程，並聘用專任教授或講師來教授中國研究相關的課程。 他說：「最重要的是，大學必須確保這些人員不受中國政府的影響或控制。 」

【 本文章由德國之聲授權提供】