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哈吉貝颱風襲日吹破天花板 未爆彈竟從天而降

主客隊應援團人數10萬比40 這場球賽怎麼比

2019-10-15 16:23聯合報 編譯張佑生╱即時報導

南韓中央日報報導，10月15日在平壤舉行的卡達世界杯第二輪預選賽兩韓比賽的直播計畫最終宣告擱淺。韓國統一部10月14日表示，與朝鮮當局協商直播問題的代理機構中間人訪朝一直與朝鮮交涉到最後，現在估計將很難實現。

韓國國足代表隊將於10月15日下午5點30分（台灣時間下午4點30分）在朝鮮平壤金日成體育場進行客場比賽。據了解相關情況的一位消息人士說，平壤上層似乎就這次比賽向下面發出了 不要進行任何宣傳的指示”。他表示，有人說是因為朝鮮給出了巨額的直播費用報價導致電視直播、媒體和助威團無法訪朝，但更重要原因是朝鮮上層的指示。

也就是說，朝鮮足球協會與代理機構圍繞比賽直播問題的討論原本進展順利，但最近平壤上層作出相關指示，此後朝鮮足球協會便不再回應相關要求。中間人在10月10日勞動黨建黨節當天與平壤朝鮮當局進行了最終接觸，最後仍未成功。韓國政府也向朝鮮發出了要求協助實現媒體報導和直播的通報，但朝鮮沒有做出回復。

在此之前，朝鮮9月5日與黎巴嫩舉行比賽時就曾限制媒體採訪，也沒有對比賽進行直播。不過，這位官員表示，朝鮮表示會在賽前按照FIFA規定在賽場演奏韓國國歌並升起韓國國旗。

在沒有直播、沒有媒體、沒有助威團的三無情況下孤獨訪朝的韓國國足隊將在平壤進行一次孤獨的決鬥。韓國國足隊10月13日拿到朝鮮駐北京大使館頒發的訪朝簽證，已經於14日抵達平壤。此番訪朝的韓國代表隊成員包括25名足球隊成員和30名大韓足球協會相關人員，共計55人。

也就是說，除去在場上踢球的11名球員之外，現場最多只會有40多人為韓國足球助威吶喊。相反，預計朝鮮隊的助威團最多可能有10萬人。兩天一晚艱辛訪朝路程的體力消耗、通信斷絕、金日成體育場的人工草坪、賽場的一邊倒助威，都將是韓國國足隊需要克服的難關。

南韓國家足球隊將到北韓比賽，稱得上孤軍奮戰。美聯社資料照片
南韓國家足球隊將到北韓比賽，稱得上孤軍奮戰。美聯社資料照片
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韓國直播平壤
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