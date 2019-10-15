判同性戀死刑？烏干達大轉彎

2019-10-15 16:04 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



烏干達政府在14日改口沒有立同性戀死刑法的計畫，烏國的同性戀卻仍處在恐懼之中。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 烏干達政府10日宣布要對同性戀性行為處以死刑，引發國際上強烈譴責，14日卻又改口沒有立法的計畫。烏干達作為全非洲迫害同性戀最嚴重的國家之一，同性戀者被攻擊的事件時常發生，雖然政府已否認立法，恐懼仍籠罩在烏國的同性戀群體。

政府大轉彎

《非洲新聞台》指出，早在2014年烏干達政府就打算訂定暱稱「殺死同性戀」的法案，不過當時憲法法庭因死刑的程序性問題判定違憲。烏干達是一個以基督教為主的國家，道德與誠信國務部長洛科多曾表示，同性戀性行為是違反自然的。同時，這個國家也飽受愛滋病之苦，同性性行為也助長愛滋病的傳播。

根據《非洲新聞台》的報導，烏干達總統府的發言人14日急轉彎否認有訂定這個法案的計畫，可能是歐美對烏國愛滋病防治的捐贈者威脅停止捐贈，使得烏干達短期內不會重提此案。

烏國同性戀者恐懼

《CNN》報導指出，在三個月內烏干達就發生了3起針對同性戀者的兇殺案，上禮拜一位年輕的男同性戀被毒打致死，8月2日一位跨性別女性被圍毆致死，8月12日則有一位男同性戀被遭到痛毆6天後過世。人權意識與推廣論壇的芭雅表示，政府歧視同性戀的言論會助長恐同和暴力。

《路透社》報導，烏干達的同性戀社群也在教育、醫療、租屋、就業等領域全方面的受到歧視，在五年內上百位烏干達同性戀因為恐懼遷移至鄰近的肯亞，以尋求庇護。

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