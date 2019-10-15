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英淫魔赫克爾被刺 無期徒刑獄中身亡

2019-10-15 15:32台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

性侵、虐待數以百計馬來幼童的英國淫魔理查•赫克爾在獄中被刺死。（photo by...
性侵、虐待數以百計馬來幼童的英國淫魔理查•赫克爾在獄中被刺死。（photo byPixabay）
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性侵、虐待數以百計馬來幼童的英國淫魔在獄中被刺死。理查•赫克爾（33歲）13日在牢房中被殺，據報是遭私製刀具所刺，獄方已證實赫克爾死亡。赫克爾2006年~2014年在馬來西亞當自由攝影師和英語教師，在此期間虐待、性侵200多名6個月至12歲的幼童。

22個無期徒刑

根據《BBC》報導，2016年赫克爾出庭，承認包括性侵和虐待兒童等71項指控罪名，遭法庭判處22個無期徒刑，被關至傅爾沙頓監獄受高度監管，該監獄關著最危險的A級和B級重刑犯。

澳洲政府在2014年底舉報後，赫克爾於返回英國時在倫敦機場被捕，警方在他的電腦、相機中發現2萬多張性虐待兒童的照片，赫克爾當時還正編輯戀童癖相關的手冊，準備在地下網路散布。

法官難以開恩

根據英國《太陽報》報導，法官彼得•魯克在法庭上曾對赫克爾說：「你在貧窮社區中特地親近這些孩童與其家人，無疑只是想憑你西方人的相對優越感取信於他們。」，赫克爾聽到法官這麼說時，雙手合十狀似乞求庭上開恩，這副模樣被庭邊聆判的人給畫了下來。

根據英國《獨立報》報導，戀童癖者赫克爾將虐待歸咎於他的「不成熟」，他還撰寫了一本名為《戀童癖與貧困：兒童戀人指南》的手冊和報表，針對不同類型的對兒童的性虐待給予積分。他甚至試圖通過募資視訊平台，藉由虐待一位受害女童來賺錢，凡此種種行徑都被法官視為罪大惡極。

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