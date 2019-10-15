累積飛行里程將取消？英政府：應禁止以因應氣候危機

2019-10-15 15:03 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



英國氣候變遷委員會（CCC）表示，為了減少航空業二氧化碳排放量，應禁止航空公司飛行里程計畫，並且對飛行常客額外徵收費用。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，CCC於10日發布報告指出，英國該如何在2050年前達到淨零碳排放。

CCC在先前一份報告中指出，英國必須在2050年前達到淨零碳排放以履行《巴黎協議》中關於氣候變遷的義務，英國後來也成為第一個將目標法制化的主要經濟體。

報告指出，「飛行是一個獨特且具重度影響力的活動，能夠非常快速且便宜的增加消費者的碳足跡」。然而，飛行里程計畫鼓勵民眾持續搭飛機讓其享有旅行特權，這必須被禁止。

報告提及的額外收費將依據每個乘客飛行的里程數收取，懲罰飛行最多的乘客，但大多數人將不受影響。研究指出，英國15%人口搭乘了70%的航班，這些旅客相較起來較富裕且不在意價錢，他們將承擔大部分責任。相較之下，每年有50%的英國人根本不飛。

報告指出，「飛行常客比英國普通家庭有更多碳足跡，若在該領域缺乏政策，可能會被視為不一致和不公正，恐損害民眾參與氣候行動」。