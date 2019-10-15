影／加泰獨派領袖遭重判 示威群眾癱瘓巴塞隆納機場

2019-10-15 13:29 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



西班牙高等法院14日以煽動叛亂罪名，判處9名加泰隆尼亞獨立運動領袖9至13年不等的有期徒刑，加泰隆尼亞各地群情激憤，巴塞隆納機場上演警民衝突，導致機場陷入癱瘓，逾百架航班取消。

加泰隆尼亞獨派12名領導人被捕，經過2年審判，西班牙高等法院判決14日出爐，瞬間在各地引爆不滿情緒。大批群眾聚集加泰隆尼亞政府前廣場，圍堵3條主要幹道，高喊「釋放政治犯」、「再進行一次獨立公投」等口號，成千上萬名抗議者入夜後拿出手機，形成一片燈海。

大批抗議民眾響應獨派團體號召，前往包圍封鎖機場道路。示威者突破警方封鎖線，進入航廈席地而坐抗議。有示威者朝警察投擲石塊和垃圾桶，鎮暴警察則動用警棍和催淚瓦斯驅散，強制驅離，甚至還疑似攻擊記者。事件導致機場共有108個航班因此被取消。不滿民眾表示，抗議才剛開始。

西班牙加泰隆尼亞2017年在獨立公投後，遭西國中央政府強行接管，獨派領袖紛流亡或被捕。這次12名被告的獨派政治人物中，有9人被以「煽動叛亂」罪名，判9至13年不等的有期徒刑。另外三位被告僅因「不服從」遭判繳納罰金，無需入獄。所有被告都避免了刑期更重的「叛亂罪」。