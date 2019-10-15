華郵：俄羅斯變中東老大 各方都找普亭商量

2019-10-15 10:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



中東局勢緊張，俄羅斯卻赫然變老大，各方都和俄羅斯總統普亭商量。由於美國撤軍敘利亞，分析家認為，現在要靠俄羅斯出面，節制土耳其。

華盛頓郵報報導，俄羅斯近幾年的靈活外交，使其在中東的地位上升到新高點：各方都願意與其對談的唯一國家。

例如，沙烏地阿拉伯和伊朗互有敵意，莫斯科與利雅德和德黑蘭卻都維持友好關係。

喬治梅森大學研究俄羅斯和中東問題的教授卡茨說，俄國坐收漁利。他演譯俄羅斯釋放給沙烏地阿拉伯的訊息是：「你不喜歡伊朗人待在敘利亞？那我們在那裡看住他們是好事。」

土耳其討厭敘利亞領導人阿塞德。俄羅斯身為阿塞德最堅定的盟友，卻剛賣一套防空飛彈系統給土耳其。普亭現在也想賣一套給沙烏地阿拉伯，外加一座核電廠。

沙國沙爾曼國王14日以21響禮砲歡迎普亭到訪並展開會談，他說：「沙烏地阿拉伯感謝俄羅斯在此區和全球扮演積極參與的角色。」

分析家說，美國搞不清狀況、處事笨拙和失策----特別是過去幾天----為俄羅斯打開了中東的大門。不談人權和透明度的俄羅斯與西方國家不同調，大受歡迎。

普亭和各國領導人，包括風格各異的敘利亞的阿塞德、土耳其的厄多安、伊朗的羅哈尼、以色列的內唐亞胡，都能找到共同點。俄羅斯沒有因為2018年紀者哈紹德被謀殺一案，痛斥沙國王儲穆罕默德。

外界質疑建立起外交灘頭堡的俄羅斯，是否有足夠的份量能使中東國家屈從其意願。前美國外交官康利懷疑俄國還沒有這樣的影響力。

土耳其入侵庫德族地區沒有直接威脅俄羅斯利益，反而給了俄國機會，說服庫德族和阿塞德政府展開談判。而土耳其和美國兩個北約盟友交相指責對方，給了俄國更多見縫插針的機會， 削弱西方國家的結盟。

敘利亞是普亭造訪沙國的會談議題之一，油價是另一個，兩國都不想油價漲太凶，另外，俄羅斯想簽訂數項能源和軍事採購案，核能廠是其中之一。