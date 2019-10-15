美籲土耳其停止空襲 川普誓言制裁安卡拉

2019-10-15 11:07 德國之聲 德國之聲



美國副總統彭斯 (Mike Pence) 周ㄧ接受媒體訪問時表示，美國無法再容忍土耳其入侵敘利亞的舉動。 他說美國總統川普已針對此事與土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 通過電話。彭斯說，特朗普明確的向埃爾多安表示美國希望土耳其能停止入侵敘利亞的行動、立即停戰並與敘利亞庫德武裝部隊展開談判。

彭斯指出：「美國並未同意土耳其入侵敘利亞的決定。 」而他也將立即前往中東進行調停，同時呼籲土耳其政府立即停火並加入談判。 土耳其政府目前未針對此消息作出響應。

川普批安卡拉破壞和平

此前，美國總統川普批評土耳其入侵敘利亞之舉為危險，強調該國針對少數民族的做法是不被接受的。 他在推特上的一個聲明寫道：「土耳其的軍事行動威脅人民安危與和平、安全與區域穩定。 」

他一周前宣布將撤離駐扎在敘利亞東北部的美軍部隊，而數天後，土耳其開始派遣部隊至土敘邊境，開始對被他們視為恐怖組織的敘利亞庫德族武裝組織发動攻勢。

美國將對官員進行制裁

川普在聲明中表示，他將下令對土耳其政府的現任及卸任官員、以及任何參與土耳其入侵行動的人員進行經濟制裁，並阻止他們入境美國。 此外，特朗普也誓言將土耳其的鋼鐵進口關稅調高50%，並中止兩國正在談判價值1000億美元的貿易協議。

他在推特上發文表示：「如果土耳其政府執意朝這條危險且毀滅性的道路前進的話，我已准備好立即摧毀土耳其的經濟。 」

「讓敘利亞政府與阿薩德保護庫德族」

川普在发布官方聲明前，在推特上发了數個立場互相矛盾的貼文。他在一則貼文中將敘利亞總統阿薩德形容成「我們的敵人」，並強調阿薩德及其盟友很自然地會想要保護庫德族。他寫道：「讓敘利亞政府與阿薩德保護庫德族並抵抗土耳其的入侵。不論是俄羅斯或中國，只要想協助敘利亞保護庫德族的國家，我都給予支持。 我希望他們成功，因為我們與敘利亞之間距離7000英裡。 」

此外，川普也在推特上感謝福斯電視台記者帕佛利奇 (Katie Pavlich) 對歐盟的指控。帕佛利奇說歐盟並未針對伊斯蘭國帶來的威脅做出協助，而她之後表示，德國首相默克爾 (Angela Merkel) 終於发聲，要求土耳其立即撤軍。川普接著批評歐盟國家，強調他們拒絕接收一些前伊斯蘭國戰士。他寫道：「他們可能認為美國會願意承擔大部分的資金開銷。 」

國會立法反對政府撤軍決定？

自從川普下令從敘利亞撤軍後，他便飽受批評，因為該決定被視為美國准許土耳其對敘利亞发動攻擊。法國總統馬克宏(Emmanuel Macron) 周一告訴特朗普他們有必要防止伊斯蘭國再度崛起。

除了盟友及反對黨政治人物批評他外，一些資深的共和黨政治人物也對該決定表示不贊同。 共和黨參議院議長麥康乃爾 (Mitch McConnell) 說撤軍會重造我們當初極力毀壞的情景，並讓伊斯蘭國有機會再崛起。美聯社報導，他透過聲明表示：「撤軍會讓敘利亞出現權力真空，伊朗或俄羅斯則會藉此掌控局勢，而這樣的結局對美國的戰略利益來說是一個災難性的結局。 」

民主黨的眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周一 (10月14日) 則表示她正與共和黨議員格雷厄姆 (Lindsey Graham) 一同商擬一個跨黨派的草案，而這個草案將翻轉特朗普當初撤軍的決定。

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