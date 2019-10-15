香港翻版？ 巴塞隆納機場爆發衝突 警用警棍毆打民眾頭

2019-10-15 10:24 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



西班牙最高法院針對加泰隆尼亞獨立領袖14日作出判決後，大批民眾湧入巴塞隆納機場，抗議法院裁決不公，隨後引爆警民衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，2017年西班牙加泰隆尼亞獨立公投中擔任領導角色的9名領袖，14日遭西班牙最高法院以煽動叛亂罪名，判處9至13年有期徒刑。另外3名被告以抗命罪定罪，處以罰金但不會入獄。12名被告皆否認犯罪。

最高法院作出裁決後，支持加獨民眾湧入巴塞隆納機場抗議，隨後引爆衝突。抗議現場民眾企圖突破警方拉起的大樓封鎖線，警察則用警棍毆打抗議民眾，並用催淚瓦斯企圖驅趕人潮。

根據西班牙機場管理局，14日約有108班航班遭取消。

最高法院做出裁決後，當局對在國外的加泰隆尼亞前主席普吉德蒙（Carles Puigdemont）發出逮捕令。普吉德蒙曾在記者會上表示，加泰隆尼亞市民是「鎮壓和報復策略」的受害者。

同時，數千名加獨支持者也在市中心抗議，阻擋街道及捷運站的通行，抗議法院裁決不公並高喊，「這不是正義，這是報復」。

加泰隆尼亞國民會議號召全球包括英國、法國、德國等國動員，利用#StandUpForCatalonia表示支持。

另外，巴塞隆納足球隊及加泰隆尼亞足球協會也譴責法院裁決，要求用「對話及協商」解決當前局勢。該足球協會也已停止當地所有足球比賽，以表對加獨領導者及其家人的支持。

富裕的加泰隆尼亞約有750萬人，擁有自己的語言、議會、旗幟和歌曲。長期以來許多民眾抗議該區給予西班牙較窮困地區太多錢，而且這些稅收都是由馬德里政府控制。