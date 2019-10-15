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玻利維亞人民不挺 莫拉萊斯仍要選

2019-10-15 10:53台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

玻利維亞總統莫拉萊斯已任職13年，此舉被視為破壞民主的行為。（photo by ...
玻利維亞總統莫拉萊斯已任職13年，此舉被視為破壞民主的行為。（photo by Wikimedia）
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玻利維亞2016年的全國公投顯示，半數以上人民不希望莫拉萊斯繼續參加下一任總統選舉，儘管他已就任超過13年且曾說過相信民主及服從公投結果，莫拉萊斯仍盼望能延續總統任期，民眾認為其食言。2019年，莫拉萊斯因面臨森林大火的消極作為，使人民更加不滿，紛紛發起示威抗議。

強人上位已久

根據《半島電視台》報導，玻利維亞總統莫拉萊斯已任職超過13年，即將到來的選舉將考驗這位領導者的人氣。儘管反對莫拉萊斯再次參選的聲浪日漸升高，他在玻利維亞依然享有一定的支持度。

莫拉萊斯之所以聲望大增，是因為其於2006年上任後，玻利維亞政治上的穩定及經濟的日漸茁壯。在此之前，玻利維亞面臨著頻繁更換總統的局面。《國際短評》地緣政治分析師克拉佛表示，「玻利維亞在莫拉萊斯上任前，一直被視為一個經濟不佳、政治不穩定的國家，這些大問題使人民漸漸對國家失去信心。」

儘管玻利維亞依然是南美洲最貧窮的國家，但在莫拉萊斯任期內經濟有穩定且持續的進步，據世界銀行報告指出，玻利維亞每年經濟成長率為4.6%，是南美洲整體經濟成長率的2倍之多。

玻國政治評論家佩尼亞蘭達指出：「最高法院無視2016年的人民公投結果，讓莫拉萊斯能夠4度參與選舉，也被視為其對玻利維亞民主制度的一大傷害。」莫拉萊斯曾說過相信民主制度、也服從人民投票結果，但之後他再也無法以此自居。

地位不保

據《衛報》指出，莫拉萊斯面對森林大火的消極作為，讓人民對他的怒火日漸上升。10月初有一場針對他的示威抗議在最大城市聖克魯斯展開。莫拉萊斯若要繼續連任必須得到超過4成人民的支持，但根據10日的民調顯示，他只有36%的的支持度，落後於最大對手，前總統卡洛斯梅薩。

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