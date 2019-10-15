突尼西亞大選 保守派素人將勝出

2019-10-15 10:52 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



保守派政治素人薩伊德，可望以壓倒性得票率贏得總統大選。(Photo on Wikimedia commons) 分享 facebook 突尼西亞政治素人當道！突尼西亞13日舉行總統大選第二輪決選，剩下兩位政治素人對決，分別是媒體大亨卡魯伊與保守派法學教授薩伊德。根據出口民調，薩伊德可望以72%到77%的的得票率壓倒性勝出。然而，薩伊德當選後要面臨的是個問題重重的突尼西亞。

機器戰警候選人

根據《德國之聲》報導，薩伊德為研究憲法的教授，其保守派立場引發不少爭議，他反對同性戀除罪化，主張懲罰未婚男女在外卿卿我我的行為，並支持男女繼承權不平等。他高瘦冷峻的外表也為他帶來「機器戰警」的稱號。

《半島電視台》指出，薩伊德曾宣稱他對權力沒有欲望。他在競爭對手卡魯伊入獄期間表示，他會暫時中止競選活動以示公平。薩伊德對年輕人和伊斯蘭保守派很有吸引力，媒體大亨卡魯伊則是受到貧民、商人與世俗選民的支持。

重重問題

突尼西亞還有很多問題橫亙在薩伊德眼前。他要面對的是一個多黨林立的國會，哥倫比亞大學全球中心的主任謝里夫分析，薩伊德受到的政黨支持有限，當選可能會被各黨派孤立。同時，突尼西亞也是一個高失業率、通膨嚴重、政府負債累累的國家，失業率甚至高達15%。

除此之外，突尼西亞也受到國外的壓力，國際貨幣基金組織要求突尼西亞採取激進措施來改善經濟，以償還大量的外債。

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