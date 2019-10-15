親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

61年來最強颱害慘日本？專家：哈吉貝撲日時僅是中颱

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

秋颱效應致災 氣象專家：哈吉貝撲日時其實是中度颱風

2019-10-15 07:52聯合報 記者雷光涵／即時報導

哈吉貝颱風襲日，NHK自行統計到上午7時已造成58死、15人失蹤、211人受傷，至少有37條河川共52處潰堤。象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，其實哈吉貝12日傍晚登陸日本前後，僅為中度颱風，但遇上秋颱效應而帶來致災性的降雨。

吳德榮指出，哈吉貝登陸日本前後，近中心平均最大風速約為40公尺/秒，僅為中等強度的「中度颱風」。帶來這麼大的災害，主要原因是哈吉貝遇上秋颱效應。當北方冷空氣正快速削弱颱風中心強度的同時，其環流的南風、東南風與冷空氣的強輻合舉升作用，在颱風中心抵達前，在其北側已產生厚實的雨帶，24小時即帶來近千毫米的致災性降雨。吳德榮說，這與哈吉貝是否為61年以來襲日最強颱無關，更何況它當時不是強烈颱風。

天氣風險管理公司總經理彭啟明也在臉書上說，這次哈吉貝颱風造成日本的嚴重災情，颱風釀成的雨勢是主要原因，這雨量在台灣近期就是莫拉克風災，不過台灣連續下了三天的雨量，更超過這數字。

彭啟明說，從目前的數字來看，當天單日降雨，神奈川縣的箱根，下了922.5毫米，刷新日本單日降雨紀錄，颱風期間也累積了1001.5毫米，連續24小時的累積降雨；有103站破歷史紀錄，超過兩百站突破10月紀錄，這也造成許多河川潰堤或溢堤。

他指出，是否要建構超級堤防來解決破紀錄的暴雨，在日本也引發討論，也有許多反對聲浪，認為未來無法避免持續會破紀錄的天災，只有做好防災減災才是最重要的。如果類似日本單日的降雨在台灣，災情也同樣會很嚴重，隨氣候變遷，不斷破紀錄的雨量才是我們要很注意的。

哈吉貝颱風過境，日本宮城的丸森町泡在水裡。美聯社
哈吉貝颱風過境，日本宮城的丸森町泡在水裡。美聯社
分享

哈吉貝颱風吳德榮雨量

相關新聞

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

2019-10-15 08:30

全家深陷醜聞 韓法務部長下台

2019-10-14 23:46

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

2019-10-15 08:00

強森版英脫方案 歐盟潑冷水

2019-10-15 00:04

敘兵援庫德族 已抵土邊境

2019-10-14 23:50

曹國女兒走後門 拖垮父與君

2019-10-14 23:48

別人闖禍還得幫忙賠償！日本過去5年幫美軍埋單近億元

2019-10-14 23:42

力挺心腹的文在寅為何准曹國辭？因他家人犯了這項大忌

2019-10-14 23:38

中尼未簽署送中協定 藏人籲國際社會續關注

2019-10-14 21:10

英女王御座致辭 首重10月31日脫歐

2019-10-14 20:14

女王主持國會復會 英國脫歐大戲續演

2019-10-14 20:11

王岐山將訪日 出席德仁天皇即位慶典

2019-10-14 19:45

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

解英國脫歐難題：新希望隱現

2019-10-14 19:04

德國哈勒市槍擊案與「孤狼」襲擊論

2019-10-14 19:02

戰爭後一蹶不振 中國能為伊拉克提供「援手」嗎？

2019-10-14 19:00

杜魯道受人身威脅 政敵展風範聲援

2019-10-14 18:37

影／引爆朴槿惠以來最大抗議！南韓法務部長陷醜聞請辭

2019-10-14 18:01

加泰隆尼亞獨派領導人被判重刑 最大咖要被關13年

2019-10-14 16:44

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

改寫澳洲華人參政史！布里斯本史上首位華裔市議員

2019-10-14 15:27

文在寅道歉！為曹國事件致歉 誓言完成司法改革

2019-10-14 14:52

日韓貿易戰未了 日不爽南韓找東京奧運麻煩

2019-10-14 14:40

川普決撤離美軍 民主黨要推翻

2019-10-14 14:32

IS戰士恐逃獄返國 大馬、印尼頭疼

2019-10-14 14:31

庫德族抗土聯手阿塞德 敘政府軍已北上

2019-10-14 14:30

協商未獲突破性進展 英10月底有協議脫歐希望渺茫

2019-10-14 14:14

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

因脫歐法律戰爆紅的英最高法院院長 變身童書女主角

2019-10-14 13:34

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

決戰敘利亞！美軍全撤，俄軍會理庫德人的求救嗎？

2019-10-14 12:19

非洲豬瘟入侵 南韓肉價恐飛漲

2019-10-14 12:15

家園曾被野火吞噬 這對夫妻捨不得丟東西變囤積族

2019-10-14 11:43

女王演說將登場 強生借她之口闡述後脫歐計畫

2019-10-14 11:02

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

美軍撤離敘北 馬來西亞、印尼憂IS戰士逃獄返國恐攻

2019-10-14 09:40

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37

諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者獲獎

2019-10-14 17:55

諾貝爾經濟獎得主師生戀 先有後婚

2019-10-14 19:04

一家四口變八口！暖男不拆散兄弟姊妹一次領養四個小孩

2019-10-14 12:08

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

一家連人帶車落水今再尋獲爸爸遺體 哈吉貝已致42死

2019-10-14 14:56

大門沒關惹來殺身之禍！ 黑人女子在自家遭白人警察槍殺

2019-10-14 10:15

美國會議員訪問團被北京拒發簽證 只因計劃訪問台灣

2019-10-14 09:27

哈吉貝颱風襲日 7-11貨車司機全身濕透照送貨

2019-10-14 10:37

全球經濟 陷入同步停滯期

2019-10-15 00:05

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

2019-10-15 08:00

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19

日風災「如海嘯侵襲」 58死210人受傷

2019-10-14 23:54

力挺心腹的文在寅為何准曹國辭？因他家人犯了這項大忌

2019-10-14 23:38

颱風哈吉貝襲日 NHK：增至56死仍有15人失蹤

2019-10-14 21:47

別人闖禍還得幫忙賠償！日本過去5年幫美軍埋單近億元

2019-10-14 23:42

抱錯小孩竟要求別換回 最後釀悲劇一場

2019-10-14 17:21

諾貝爾經濟學獎3得主 都來自美國名校

2019-10-14 21:35

颱風襲日至少43死16失蹤202傷 河川潰堤如海嘯

2019-10-14 17:11

鳳梨罐頭超過保存期限5年 打開一看竟成泡水輪胎

2019-10-14 21:57

約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50

秋颱效應致災 氣象專家：哈吉貝撲日時其實是中度颱風

2019-10-15 07:52

哈吉貝襲日 鎌倉江之電附近濱海步道塌陷

2019-10-14 11:18

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

英女王御座致辭 首重10月31日脫歐

2019-10-14 20:14

2019年諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者摘桂冠

2019-10-14 17:57

影／印尼閱兵驚魂！直升機低空飛過 氣旋吹倒觀禮台

2019-10-14 14:20

日本風災35死 遊客怨缺外文訊息

2019-10-14 12:38

美宣布裁制土耳其三位部長 將鋼鐵關稅提高到50%

2019-10-15 06:34

颱風哈吉貝暴雨 日本防洪地下神殿全面啟動

2019-10-14 18:00

颱風哈吉貝肆虐 東京1避難所拒街友惹議

2019-10-14 12:57

對抗貧窮 3人摘諾貝爾經濟學獎

2019-10-15 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top