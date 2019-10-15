秋颱效應致災 氣象專家：哈吉貝撲日時其實是中度颱風

2019-10-15 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



哈吉貝颱風襲日，NHK自行統計到上午7時已造成58死、15人失蹤、211人受傷，至少有37條河川共52處潰堤。象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，其實哈吉貝12日傍晚登陸日本前後，僅為中度颱風，但遇上秋颱效應而帶來致災性的降雨。

吳德榮指出，哈吉貝登陸日本前後，近中心平均最大風速約為40公尺/秒，僅為中等強度的「中度颱風」。帶來這麼大的災害，主要原因是哈吉貝遇上秋颱效應。當北方冷空氣正快速削弱颱風中心強度的同時，其環流的南風、東南風與冷空氣的強輻合舉升作用，在颱風中心抵達前，在其北側已產生厚實的雨帶，24小時即帶來近千毫米的致災性降雨。吳德榮說，這與哈吉貝是否為61年以來襲日最強颱無關，更何況它當時不是強烈颱風。

天氣風險管理公司總經理彭啟明也在臉書上說，這次哈吉貝颱風造成日本的嚴重災情，颱風釀成的雨勢是主要原因，這雨量在台灣近期就是莫拉克風災，不過台灣連續下了三天的雨量，更超過這數字。

彭啟明說，從目前的數字來看，當天單日降雨，神奈川縣的箱根，下了922.5毫米，刷新日本單日降雨紀錄，颱風期間也累積了1001.5毫米，連續24小時的累積降雨；有103站破歷史紀錄，超過兩百站突破10月紀錄，這也造成許多河川潰堤或溢堤。