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力挺心腹的文在寅為何准曹國辭？因他家人犯了這項大忌

2019-10-14 23:38聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

遭家族腐敗醜聞纏身的南韓法務部長曹國在14日閃辭，這對一手提拔他的南韓總統文在寅來說，是個重大打擊。文在寅先前堅持讓曹國上任，卻只堅持了一個多月就讓他下台，主因是曹國子女走後門入學醜聞犯了南韓大忌，以及這宗人事案對執政黨和文在寅支持度的衝擊太大，迫使文在寅切割止血。

美聯社指出，在南韓這個不平等日益加劇、孩童從小面臨競爭激烈升學環境的國家，曹國的女兒涉嫌掛名論文、偽造志工證書，進入大學名校和研究所。此事挑動了南韓民眾最敏感的神經，因為導致南韓前總統朴槿惠下台的「閨密門 」主角崔順實犯行之一，就是走後門讓女兒進名校。

朴槿惠下台後，文在寅在2017年贏得總統補選，他誓言恢復民眾對公平和正義的信心。沒想到打著反朴槿惠旗號當選的文在寅，堅持任用的親信竟也被控同樣犯行，這破壞了文在寅的形象，削弱文在寅跟執政黨的支持度。

根據14日發布的一項最新民調，在2502名受訪的成人中，執政的共同民主黨獲得35.3%的支持率，較上周下滑3個百分點。另一方面，主要在野黨自由韓國黨支持率來到34.4%，較上周上升1.4個百分點。

此外，南韓民調機構Realmeter11日調查顯示，自由韓國黨獲得了34.7的支持率，超過執政的共同民主黨33.3%的支持率。

南韓明年四月就要舉行國會大選，文在寅眼見執政黨支持度和主要對手出現他上任總統以來首見「死亡交叉」，自己的支持度也只剩43%，不滿意度卻達51%，不得不讓問題的癥結曹國下台。

圖為9月9日南韓電視台轉播文在寅任名曹國為法務部長的畫面。法新社
圖為9月9日南韓電視台轉播文在寅任名曹國為法務部長的畫面。法新社
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文在寅南韓朴槿惠

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