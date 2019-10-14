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敘兵援庫德族 已抵土邊境

2019-10-14 23:50聯合報 編譯季晶晶／綜合報導

庫德族讓敘利亞政府軍進駐東北部哈塞克省附近城鎮。當地居民揮舞敘利亞歡迎政府軍進駐...
庫德族讓敘利亞政府軍進駐東北部哈塞克省附近城鎮。當地居民揮舞敘利亞歡迎政府軍進駐。 （法新社）
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美軍撤離敘利亞北部放任盟友庫德族民兵遭土耳其攻擊，庫德族被迫向敘利亞阿塞德政府求助，雙方火速達成合作協議，敘利亞政府軍先頭部隊十四日已開抵庫德族控制區，協助抵禦土耳其肅清庫德族的軍事行動，該區緊張局勢正逐步升高。

這是二○一一年敘利亞內戰爆發以來，敘利亞政府軍首度重回庫德族控制區。當年內戰爆發後，敘利亞總統阿塞德緊急抽調駐守敘北的部隊捍衛首都大馬士革，庫德族在隨後的內戰中多半保持中立。二○一五年庫德族和美國結盟對抗激進組織伊斯蘭國（IS），取得重大戰果，但美國總統川普如今背棄庫德族，讓庫德族被迫重新和美國想要推翻的阿塞德政府合作。

庫德族民兵主要勢力「敘利亞民主軍」（SDF）發表聲明說：「敘利亞政府的職責是保護國家邊境和敘利亞主權，我們已和政府達成協議，讓敘國政府軍進入，沿著敘、土邊界部署，協助敘利亞民主軍阻止敵人入侵。」

華盛頓郵報報導，敘利亞政府和SDF在俄羅斯促成下談判了三天，達成此一協議。匿名的庫德族情報官員表示，SDF已認定他們不能再仰賴美國。此協議將讓效忠敘國總統阿塞德的勢力回到庫德族掌控七年的城鎮。

BBC報導，敘利亞政府軍十四日已開抵距離土耳其邊界約卅公里的庫德族城鎮，庫德族士兵讓政府軍通行無阻地穿過他們的檢查哨。

奧克拉荷馬大學中東研究中心主任蘭迪斯認為，敘國政府軍北上將帶給土耳其沉重壓力。蘭迪斯說，土耳其總統厄多安和敘利亞總統阿塞德必須善用外交手腕，避免兩國爆發全面戰爭。

上周，土耳其軍隊未獲大馬士革的同意便出兵敘利亞北部，想肅清科巴尼地區的庫德族民兵，他們被土耳其當局視為恐怖分子。

庫德族敘利亞土耳其

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