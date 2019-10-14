親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港「反送中」示威 首度出現遙控炸彈

一個外送員心聲 蹲路邊吃飯用勞力時間換錢

女王主持國會復會 英國脫歐大戲續演

2019-10-14 20:11德國之聲 德國之聲

休會近一周後，英國國會周一（10月14日）在女王伊麗莎白二世主持下隆重復會。女王宣讀首相約翰遜的政府聲明。一般認為，約翰遜在聲明中將陳述多項法律計劃，其中包括落實與布魯塞爾的退盟交易、擬議中的對警察、醫療行業和國家基礎設施的投資。

倫敦是否能趕在本周四和周五的歐盟峰會前同布魯塞爾達成一致，尚在未定之數。上周末，盡管舉行了深入會談，雙方仍未取得突破。在布魯塞爾的談判周一繼續。

《星期日泰晤士報》援引未說明的消息來源報道說，約翰遜首相有意在這幾天分別與歐盟委員會主席容克、法國總統馬克宏及德國總理梅克爾會談，以確定，在英國退盟爭議中是否還有可能達成某種解決辦法。該報援引一名知情人士報道稱，約翰遜的信息是：「讓我們完成這件事」，否則，他將建議，選擇一種「無協議的友好版本」，弱化無序退盟的最嚴重後果。上周四，約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡爾的會談使相關談判出現出人意料的松動。歐盟稱，涉及如何避免未來英屬北愛地區歐盟成員--愛爾蘭之間實施海關檢查，倫敦作出了妥協。雙方遂從上周六起舉行了新一輪密集談判。

愛爾蘭外長認為英國脫歐交易本周有望達成

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）寄希望於和倫敦達成英國脫歐協議。科文尼周一在盧森堡表示，達成交易仍然可能，就在本月內，甚或就在本周。

上周末在布魯塞爾的談判未有突破性進展。不過，科文尼稱，他希望本周一上午的繼續談判會獲進展。有關爭議細節，他只表示，現在說得越少反而越好。他指出，歐盟首席談判代表巴尼耶和英國談判伙伴得有活動空間。

如果倫敦和布魯塞爾能在歐盟峰會之前達成一致，則約翰遜首相還有一天時間爭取國會下院的批准。否則，根據一項法律，他必須申請再度延長英國退盟期限。根據現有規定，英國必須在10月31日退出歐盟。因此，本周六，將出現攤牌場面：約翰遜首相有可能拿出他的退盟交易文本，交下院表決。不過，他是否能獲得多數，非常讓人懷疑。這位首相將有賴於在野黨的支持。

凝煉/洪沙（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

英國歐盟女王脫歐

相關新聞

英女王御座致辭 首重10月31日脫歐

2019-10-14 20:14

無辜坐牢19年 澳男獲賠1.5億元

2019-10-14 17:45

王岐山將訪日 出席德仁天皇即位慶典

2019-10-14 19:45

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

解英國脫歐難題：新希望隱現

2019-10-14 19:04

德國哈勒市槍擊案與「孤狼」襲擊論

2019-10-14 19:02

戰爭後一蹶不振 中國能為伊拉克提供「援手」嗎？

2019-10-14 19:00

杜魯道受人身威脅 政敵展風範聲援

2019-10-14 18:37

影／引爆朴槿惠以來最大抗議！南韓法務部長陷醜聞請辭

2019-10-14 18:01

加泰隆尼亞獨派領導人被判重刑 最大咖要被關13年

2019-10-14 16:44

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

改寫澳洲華人參政史！布里斯本史上首位華裔市議員

2019-10-14 15:27

文在寅道歉！為曹國事件致歉 誓言完成司法改革

2019-10-14 14:52

川普撤離美軍 民主黨要推翻

2019-10-14 14:32

IS戰士恐逃獄返國 大馬、印尼頭疼

2019-10-14 14:31

庫德族抗土聯手阿塞德 敘政府軍已北上

2019-10-14 14:30

協商未獲突破性進展 英10月底有協議脫歐希望渺茫

2019-10-14 14:14

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

因脫歐法律戰爆紅的英最高法院院長 變身童書女主角

2019-10-14 13:34

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

決戰敘利亞！美軍全撤，俄軍會理庫德人的求救嗎？

2019-10-14 12:19

非洲豬瘟入侵 南韓肉價恐飛漲

2019-10-14 12:15

家園曾被野火吞噬 這對夫妻捨不得丟東西變囤積族

2019-10-14 11:43

女王演說將登場 強生借她之口闡述後脫歐計畫

2019-10-14 11:02

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

美軍撤離敘北 馬來西亞、印尼憂IS戰士逃獄返國恐攻

2019-10-14 09:40

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

諾貝爾經濟學獎 五學者呼聲高

2019-10-14 00:20

英脫關鍵期 強森會歐盟三領袖

2019-10-14 00:17

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-14 00:02

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44

波蘭國會大選 右翼執政黨有望獲勝

2019-10-13 21:58

土耳其攻打敘利亞東北 逾13萬人流離失所

2019-10-13 21:19

非典型政治人物崛起！突尼西亞總統決選對陣

2019-10-13 19:21

日韓破冰？南韓總理下周出席日皇登基大典

2019-10-13 17:19

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

日本風災已35死 21條河川潰堤 水淹新幹線

2019-10-14 00:23

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-14 07:11

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

颱風哈吉貝重創日本 媒體：至少33人喪生19失蹤

2019-10-14 00:20

大門沒關惹來殺身之禍！ 黑人女子在自家遭白人警察槍殺

2019-10-14 10:15

一家四口變八口！暖男不拆散兄弟姊妹一次領養四個小孩

2019-10-14 12:08

一家連人帶車落水今再尋獲爸爸遺體 哈吉貝已致42死

2019-10-14 14:56

諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者獲獎

2019-10-14 17:55

專家看哈吉貝：氣象反常齊聚 形成完美風暴

2019-10-14 00:53

美國會議員訪問團被北京拒發簽證 只因計劃訪問台灣

2019-10-14 09:27

盟友陣腳大亂 川普善變 中東憂美無預警撤軍

2019-10-13 23:05

哈吉貝颱風襲日 7-11貨車司機全身濕透照送貨

2019-10-14 10:37

美中達初步協議...美國賺面子 大陸贏裡子

2019-10-13 23:26

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

諾貝爾經濟獎得主師生戀 先有後婚

2019-10-14 19:04

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44

新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37

休兵難持久 北京邀美赴陸談判

2019-10-14 00:02

中美貿戰暫休兵 選情壓川普 習近平憂經濟

2019-10-14 00:02

北陸新幹線 何時復駛未定

2019-10-14 00:46

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

哈吉貝襲日 鎌倉江之電附近濱海步道塌陷

2019-10-14 11:18

諾貝爾經濟學獎 五學者呼聲高

2019-10-14 00:20

她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-14 00:02

土耳其攻打敘利亞東北 逾13萬人流離失所

2019-10-13 21:19

颱風襲日至少43死16失蹤202傷 河川潰堤如海嘯

2019-10-14 17:11

Fed買短債…凸顯政治難題

2019-10-14 00:17

影／印尼閱兵驚魂！直升機低空飛過 氣旋吹倒觀禮台

2019-10-14 14:20

約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50

抱錯小孩竟要求別換回 最後釀悲劇一場

2019-10-14 17:21

美軍撤離敘北 川普：美國應優先保衛自家邊界

2019-10-13 21:17

日本風災35死 遊客怨缺外文訊息

2019-10-14 12:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top