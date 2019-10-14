女王主持國會復會 英國脫歐大戲續演

2019-10-14 20:11 德國之聲 德國之聲



休會近一周後，英國國會周一（10月14日）在女王伊麗莎白二世主持下隆重復會。女王宣讀首相約翰遜的政府聲明。一般認為，約翰遜在聲明中將陳述多項法律計劃，其中包括落實與布魯塞爾的退盟交易、擬議中的對警察、醫療行業和國家基礎設施的投資。

倫敦是否能趕在本周四和周五的歐盟峰會前同布魯塞爾達成一致，尚在未定之數。上周末，盡管舉行了深入會談，雙方仍未取得突破。在布魯塞爾的談判周一繼續。

《星期日泰晤士報》援引未說明的消息來源報道說，約翰遜首相有意在這幾天分別與歐盟委員會主席容克、法國總統馬克宏及德國總理梅克爾會談，以確定，在英國退盟爭議中是否還有可能達成某種解決辦法。該報援引一名知情人士報道稱，約翰遜的信息是：「讓我們完成這件事」，否則，他將建議，選擇一種「無協議的友好版本」，弱化無序退盟的最嚴重後果。上周四，約翰遜與愛爾蘭總理瓦拉德卡爾的會談使相關談判出現出人意料的松動。歐盟稱，涉及如何避免未來英屬北愛地區歐盟成員--愛爾蘭之間實施海關檢查，倫敦作出了妥協。雙方遂從上周六起舉行了新一輪密集談判。

愛爾蘭外長認為英國脫歐交易本周有望達成

愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）寄希望於和倫敦達成英國脫歐協議。科文尼周一在盧森堡表示，達成交易仍然可能，就在本月內，甚或就在本周。

上周末在布魯塞爾的談判未有突破性進展。不過，科文尼稱，他希望本周一上午的繼續談判會獲進展。有關爭議細節，他只表示，現在說得越少反而越好。他指出，歐盟首席談判代表巴尼耶和英國談判伙伴得有活動空間。

如果倫敦和布魯塞爾能在歐盟峰會之前達成一致，則約翰遜首相還有一天時間爭取國會下院的批准。否則，根據一項法律，他必須申請再度延長英國退盟期限。根據現有規定，英國必須在10月31日退出歐盟。因此，本周六，將出現攤牌場面：約翰遜首相有可能拿出他的退盟交易文本，交下院表決。不過，他是否能獲得多數，非常讓人懷疑。這位首相將有賴於在野黨的支持。

凝煉/洪沙（德新社）

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