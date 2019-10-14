親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

杜魯道受人身威脅 政敵展風範聲援

2019-10-14 18:37台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

加拿大總理杜魯道因收到威脅而須穿著防彈背心出席活動，引來各方政治人物聲援。（ph...
加拿大總理杜魯道因收到威脅而須穿著防彈背心出席活動，引來各方政治人物聲援。（photo by Wikimedia）
分享

加拿大總理杜魯道因受到匿名威脅而升級維安，國內各政壇領袖則暫時放下平日的對立，同聲譴責並聲援杜魯道。杜魯道12日的競選活動因此多了許多警力維安，他本人也穿上防彈背心以防萬一。對此多名政黨黨魁出面譴責暴力，呼籲社會理性參與政治。

根據《路透社》報導，因為杜魯道收到匿名威脅，他於12日參加位於多倫多郊區的競選活動時，配合警方的要求穿上了防彈背心，整個活動也因為臨時的維安升級部署而延後了90分鐘。

最終杜魯道就在多名重裝維安人員的包圍下出席該活動，她的妻子原定要擔任杜魯道的出場介紹人也因此作罷。但杜魯道13日出席慈善活動時則沒有層層保護。他直接在現場捲起袖子協助志工將物資打包裝箱，此時他並沒有穿著防彈背心，杜魯道向媒體表示，他不會因為安全威脅就改變競選方式，但也會與警方配合。

《CBC新聞》指出，雖然適逢大選，但加拿大其他政黨領袖在得知杜魯道收到威脅後，都紛紛放下政治，齊聲譴責暴力行為。主要反對黨保守黨黨魁希爾就表示，他對於杜魯道需要穿著防彈背心才能出席競選活動一事感到非常憤怒。他強調在民主體制中，對於政治人物的暴力威脅是沒有容身之地的。

民主黨黨魁駔勉誠也表示，任何針對杜魯道個人的威脅對其他政治人物來說也是感同身受的事情，他強調不管選民有什麼信念或是支持哪個候選人，都不應該讓政治人物面對暴力威脅。針對威脅事件，政府內部消息指出，網路上的暴力言論在大選前有逐漸升高的趨勢。

【更多精采內容，詳見

加拿大多倫多民主黨

相關新聞

影／引爆朴槿惠以來最大抗議！南韓法務部長陷醜聞請辭

2019-10-14 18:01

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

解英國脫歐難題：新希望隱現

2019-10-14 19:04

德國哈勒市槍擊案與「孤狼」襲擊論

2019-10-14 19:02

戰爭後一蹶不振 中國能為伊拉克提供「援手」嗎？

2019-10-14 19:00

無辜坐牢19年 澳男獲賠1.5億元

2019-10-14 17:45

加泰隆尼亞獨派領導人被判重刑 最大咖要被關13年

2019-10-14 16:44

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

改寫澳洲華人參政史！布里斯本史上首位華裔市議員

2019-10-14 15:27

文在寅道歉！為曹國事件致歉 誓言完成司法改革

2019-10-14 14:52

川普撤離美軍 民主黨要推翻

2019-10-14 14:32

IS戰士恐逃獄返國 大馬、印尼頭疼

2019-10-14 14:31

庫德族抗土聯手阿塞德 敘政府軍已北上

2019-10-14 14:30

協商未獲突破性進展 英10月底有協議脫歐希望渺茫

2019-10-14 14:14

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

因脫歐法律戰爆紅的英最高法院院長 變身童書女主角

2019-10-14 13:34

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

決戰敘利亞！美軍全撤，俄軍會理庫德人的求救嗎？

2019-10-14 12:19

非洲豬瘟入侵 南韓肉價恐飛漲

2019-10-14 12:15

家園曾被野火吞噬 這對夫妻捨不得丟東西變囤積族

2019-10-14 11:43

女王演說將登場 強生借她之口闡述後脫歐計畫

2019-10-14 11:02

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

美軍撤離敘北 馬來西亞、印尼憂IS戰士逃獄返國恐攻

2019-10-14 09:40

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

諾貝爾經濟學獎 五學者呼聲高

2019-10-14 00:20

英脫關鍵期 強森會歐盟三領袖

2019-10-14 00:17

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-14 00:02

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44

波蘭國會大選 右翼執政黨有望獲勝

2019-10-13 21:58

土耳其攻打敘利亞東北 逾13萬人流離失所

2019-10-13 21:19

非典型政治人物崛起！突尼西亞總統決選對陣

2019-10-13 19:21

日韓破冰？南韓總理下周出席日皇登基大典

2019-10-13 17:19

籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

2019-10-13 16:43

伊拉克動亂增至108人死！總理承諾調查

2019-10-13 15:37

日直升機風災救援失誤 70歲婦人高空墜落傷重不治

2019-10-13 15:18

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

哈吉貝颱風威力為何這麼強？日專家：很多壞事同時發生

2019-10-13 19:36

日本風災已35死 21條河川潰堤 水淹新幹線

2019-10-14 00:23

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

日專家：該從「堤防神話」醒來了 撤離逃難較實際

2019-10-14 11:52

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

直播不講話 每天67萬人搶著看他K書 結局很歪

2019-10-14 11:00

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-14 07:11

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

颱風哈吉貝重創日本 媒體：至少33人喪生19失蹤

2019-10-14 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top