杜魯道受人身威脅 政敵展風範聲援

2019-10-14 18:37 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



加拿大總理杜魯道因收到威脅而須穿著防彈背心出席活動，引來各方政治人物聲援。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

加拿大總理杜魯道因受到匿名威脅而升級維安，國內各政壇領袖則暫時放下平日的對立，同聲譴責並聲援杜魯道。杜魯道12日的競選活動因此多了許多警力維安，他本人也穿上防彈背心以防萬一。對此多名政黨黨魁出面譴責暴力，呼籲社會理性參與政治。

根據《路透社》報導，因為杜魯道收到匿名威脅，他於12日參加位於多倫多郊區的競選活動時，配合警方的要求穿上了防彈背心，整個活動也因為臨時的維安升級部署而延後了90分鐘。

最終杜魯道就在多名重裝維安人員的包圍下出席該活動，她的妻子原定要擔任杜魯道的出場介紹人也因此作罷。但杜魯道13日出席慈善活動時則沒有層層保護。他直接在現場捲起袖子協助志工將物資打包裝箱，此時他並沒有穿著防彈背心，杜魯道向媒體表示，他不會因為安全威脅就改變競選方式，但也會與警方配合。

《CBC新聞》指出，雖然適逢大選，但加拿大其他政黨領袖在得知杜魯道收到威脅後，都紛紛放下政治，齊聲譴責暴力行為。主要反對黨保守黨黨魁希爾就表示，他對於杜魯道需要穿著防彈背心才能出席競選活動一事感到非常憤怒。他強調在民主體制中，對於政治人物的暴力威脅是沒有容身之地的。

新民主黨黨魁駔勉誠也表示，任何針對杜魯道個人的威脅對其他政治人物來說也是感同身受的事情，他強調不管選民有什麼信念或是支持哪個候選人，都不應該讓政治人物面對暴力威脅。針對威脅事件，政府內部消息指出，網路上的暴力言論在大選前有逐漸升高的趨勢。

【更多精采內容，詳見 】