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美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08德國之聲 德國之聲

以阿薩德總統為首的敘利亞政府與庫德民兵就政府派兵增援達成協議。上周三（10月9日），土耳其向敘利亞庫德民兵發起軍事進攻。政府與庫德人達成的協議表明，庫德人已經陷入最後掙扎階段。隨著美軍的撤離，他們失去了其最重要的盟友。

敘利亞國家通訊社薩那社報道說，敘利亞軍隊將對「土耳其對敘利亞北部領土的入侵」予以打擊，但未透露細節。據黎巴嫩一家電視台的報道，周一（10月14日）早上，敘利亞向與土耳其接壤的邊境地區派遣了部隊。

法國政府也宣布采取行動。在國防內閣召開緊急會議之後，巴黎政府表示，「將在接下來的數小時內」采取措施，以保障敘利亞東北部的法國人以及法國士兵的安全。作為反「伊斯蘭國」國際聯​​盟（ISIS）的成員，法國參加了打擊敘利亞「伊斯蘭國」的鬥爭並以及在當地的提供人道主義援助工作。

化敵為友

該地區的庫德自治政府在與大馬士革達成的協議中說：「在過去五天中發生了針對手無寸鐵的平民百姓的最可怕罪行。我們不得不與敘利亞政府進行談判，要求敘利亞政府保護國家邊界和敘利亞主權」。因此，敘利亞政府軍現開始支援敘利亞民主力量（SDF），解放被土耳其軍隊以及民兵聯盟佔領的地區。

自2011年爆發內戰以來，敘利亞軍隊已從東北部大部分地區撤軍。庫德軍隊繼而接管了這裡的很多地區，並於2014年建立了自治政府。雖然庫德自治政府並沒有獲得國際社會的承認，但是在敘利亞東北部的許多地方，實際上不受阿薩德政府的控制。

俄羅斯也會幫助庫德人嗎？

據敘利亞人權觀察站的活動人士稱，敘利亞政府與阿薩德最強大的盟國俄羅斯就向庫德地區派遣政府軍達成共識。但是莫斯科方面暫時沒有跡象表明，俄羅斯是否也會向敘利亞東北地區派兵增援。鑑於土耳其的入侵威脅，2018年12月敘利亞軍隊就已應庫德民兵的要求，向與土耳其接壤的曼比克邊境地區集結兵力。

土耳其上周開始實施其籌劃已久的「和平之春」行動，向共同邊界沿線的敘利亞地區發起攻擊。安卡拉政府認為，該地區的庫德民兵是被禁止的庫德工人黨的分支，因此是恐怖組織。此前，美國撤離了該地區，盡管由庫德民兵領導的反叛聯盟是打擊激進的「伊斯蘭國」民兵鬥爭中的一個重要盟友。

過去庫德人曾因美國結盟被大馬士革政府指責叛國。敘利亞政府希望庫德地區重新處於中央政府的控制之下。

李京慧/洪沙（德新社、法新社、路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

土耳其敘利亞伊斯蘭國庫德族

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