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影／引爆朴槿惠以來最大抗議！南韓法務部長陷醜聞請辭

2019-10-14 18:01聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

南韓法務部長曹國身陷特權醜聞，強推他上任的總統文在寅也進而成為民眾不滿的對象，引爆自前總統朴槿惠以來，南韓最大規模抗議活動。曹國14日宣布，辭去法務部長一職，僅任職35天。

曹國發出聲明表示，檢察機關改革是他的畢生使命和長期追求的目標，但其間發生了意想不到的事情，不管理由為何，他對國民深感抱歉。曹國強調，部應再因為親族的事給政府和總統增添負擔，推動檢察機關改革也到此為止。隨後曹國也說：「現在，我希望放下一切，照顧好我的家人，他們正度過一生中最艱難，最痛苦的時期。」

曹國原為青瓦台民政首席秘書，是文在寅的親信。文在寅在9月9日不顧國會與外界反對，強行簽署曹國任命案。《韓聯社》指出，文在寅透過強行任命展現出改革的決心。

但曹國從被提名以來就身陷多項爭議與醜聞，不但涉嫌用不法手段，讓女兒走後門進大學，妻子也身陷投資私募基金疑雲，文在寅強推他上任此舉適得其反，在全國掀起風波。

反曹國的保守派公民團體在9日在光化門發起抗議集會，聲稱吸引了上百萬人前來參加，除了要求曹國下台外，也認為強行任命曹國的文在寅無視民意，也應該下台。三年前，數百萬民眾在同一地方集會，要求前總統朴槿惠下台。

而支持的進步派團體則在12日於檢察廳舉行抗議與燭光集會，表態力挺曹國，支持檢察機關改革。

南韓法務部長曹國身陷特權醜聞，強推他上任的總統文在寅也進而成為民眾不滿的對象，引...
南韓法務部長曹國身陷特權醜聞，強推他上任的總統文在寅也進而成為民眾不滿的對象，引爆自前總統朴槿惠以來，南韓最大規模抗議活動。曹國14日宣布，辭去法務部長一職，僅任職35天。法新社
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文在寅醜聞朴槿惠南韓

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