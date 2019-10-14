加泰隆尼亞獨派領導人被判重刑 最大咖要被關13年

2019-10-14 16:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



英國BBC報導，在2017年西班牙加泰隆尼亞獨立公投擔任領導角色的9名加獨領袖，因煽動叛亂罪名，14日遭西班牙最高法院判處9至13年有期徒刑。

另外3名被告被判抗命罪，處以罰金但不會入獄。

這12名政治人物和社運分子都否認犯罪。支持加泰隆尼亞獨立的人士已在判決宣布前計畫發動大規模公民抗命活動。

這次受審的最高層級加獨領袖是加泰隆尼亞自治政府前副主席璜克拉斯，他因煽動叛亂和濫用公帑罪名遭檢方求刑25年，最後被判13年有期徒刑，刑期最重。其他同案被告刑期也都在9年以上。