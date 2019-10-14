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解英國脫歐難題：新希望隱現

2019-10-14 19:04德國之聲 德國之聲

英國脫歐爭議中出現意外進展後，歐盟看到了達成共識的新機會，並啟動了與英國的又一輪強力談判。外交官們周五（10月11日）在布魯塞爾向德新社證實了這一發展。這一宣布讓人們有了新希望，即：英國有序脫歐仍能成功。雙方致力於在下周歐盟峰會前找到一項解決辦法。英國脫歐的原定期限是10月31日。

歐盟理事會常任主席圖斯克表示，雖仍缺少來自英國的現實可行的建議，但有來自愛爾蘭的「很有希望的」信號。圖斯克推文道：「機會再小也須利用。」據雙方通告，此前，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）於周五上午同英國退盟事務大臣巴克萊（Stephen Barclay）舉行了「建設性會談」。據此，其余27個歐盟成員國為舉行下一輪談判開放了綠燈。

本周四，英國政府首相約翰遜和愛爾蘭總理瓦拉德卡爾（Leo Varadkar）出人意料地接近達成一項解決方案。在利物浦附近與約翰遜舉行了2個多小時的會談後，瓦拉德卡爾總理稱，在10月31日退出大限前達成一項交易依然可能。

按圖斯克自己的說法，若在周五前未收到英方的可行建議，他本會公開宣布達成一致已無可能。現在，這位歐盟理事會主席指出，約翰遜和瓦拉德卡爾首次讓人們看到了達成協議的道路。他強調，當然，是否成功沒有保障，但必須利用這一機會。

愛爾蘭政府的估計對整個歐盟都是重要的。因為，決定性的爭議問題是：英國的北愛爾蘭和英國的鄰居愛爾蘭之間的邊界是否能保持開放。根據一項英國法律，若至10月19日未達成交易，則約翰遜必須向歐盟申請再度延長退盟期限。但這位首相曾一再宣布，即使無協議，也要帶領英國退出歐盟。

約翰遜已表示，在退盟後，北愛爾蘭仍可繼續遵守歐盟產品標准，從而無須在愛爾蘭內部邊界上實施貨物檢查。據英國媒體報道，現在，一項與北愛的特殊關稅伙伴關系已在討論中，一旦有了這一關系，也能避免海關檢查。倫敦希望，北愛地方議會在這一解決辦法可使用多久的問題上也有發言權。

英國下院可能於10月19日舉行特別會議。屆時，約翰遜首相是否能就他的脫歐協議獲得議會多數支持，尚不清楚。他的前任特雷莎·梅依憑北愛新教政黨--民主統一黨的支持至少在理論上尚有多數，約翰遜目前正式領導的只是一個少數派政府。

在將21名「無協議脫歐」的反對者逐出本黨議會黨團後，他不僅需依靠民主統一黨，而且也大大依賴於反對黨。如果10名民主統一黨議員因在愛爾蘭問題尚讓步過大而反對約翰遜，則他就得准備面對保守黨議會黨團內若干英國脫歐問題上的強硬派。更無把握的是，是否會有足夠的工黨議員將自己的票投給約翰遜。

凝煉/石濤（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

英國歐盟脫歐

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