德國哈勒市槍擊案與「孤狼」襲擊論

2019-10-14 19:02 德國之聲 德國之聲



制造哈勒槍擊案的27歲嫌犯施特凡‧B（Stephan B.）用頭盔攝像機記錄了他獨立作案的過程。在大約35分鐘的時間裡，他在亞馬遜旗下的流媒體平台「Twitch」上直播了自己的犯罪過程。 現在該視頻已被刪除。視頻確鑿無疑地展示，施特凡‧B決意殺人。他要殺猶太人、外國人和婦女。在視頻的開頭，他否認對猶太人的大屠殺。他一會兒說英語，一會兒說德語，言語中充滿對外國人的仇恨以及反猶太主義和種族主義思想。當他說德語時，滿口都是德國新納粹主義者常用的髒話。

涉嫌孤立作案

他一邊喘著粗氣一邊狂奔，同時咒罵他自制的武器彈藥上膛出現故障，並用英語向視頻觀眾道歉，說他沒辦法再殺人了。當他未能闖入哈勒的猶太教堂時，便在附近尋找其他目標。先是在大街上，然後在一家土耳其烤肉店。他對受害者的懇求無動於衷。他正處於殺人的狂熱之中。他甚至返回犯罪現場，為的是確認被擊中的婦女和男子是否真的死亡。

施特凡‧B的某些舉動令人回想起另外兩名右翼極端分子的行為。一個是安德斯‧布雷維克（Anders Breivik），他於2011年7月22日在挪威殺害了77人，其中大部分是參加挪威社民黨夏令營活動的年輕人。另一個是制造了新西蘭基督城槍擊案的案犯，他在3月15日襲擊了新西蘭的兩座清真寺，槍殺了51人。和施特凡‧B一樣，這兩名案犯也都在互聯網上留下書面文件，而且使用的語言相似，都有著同樣的極右思想。

獨立的恐怖案犯？

布雷維克和基督城血案的案犯經常被媒體稱為「孤狼襲擊者」。孤狼恐怖襲擊者不受他人指揮，或者沒有其他人的支持。科學研究表明，孤狼恐怖襲擊者是通過互聯網籌備其行動。幾乎沒有人是出於一時沖動而采取行動，大多數人都是進行了長期的計劃。

2013年，賓夕法尼亞州立大學國際恐怖主義研究中心（ICST）分析了119名恐怖分子的個人資料，他們幾乎全部是男性。在大約三分之二的案例中，家庭成員，朋友或熟人都知道案犯有極端主義傾向。

64％的案件中，家人和朋友「知道案犯計劃參與恐怖活動，因為案犯曾做過口頭表述」。

在被調查的119名獨立作案的罪犯中，大多數人「經常參加一些較大規模的志同道合的團伙、社會運動或恐怖組織的各種活動，而他們在網上的各種行為方式和活動是可以識別和觀察到的」;。其中 53％的人被認為是社會孤立者，35％的人經常與志趣相投的人進行網上聯絡。

右翼網站

互聯網有大量的極端主義在線社區，孤獨的極端分子可以在那裡結識志趣相投的人。這些網站很危險。在這裡，極端主義者和陰謀論者相互煽動，對暴力的幻想得以相互交流和发揮。所謂的「獨狼作案者」在那裡獲得支持。尤其受歡迎的是像8Chan這樣的論壇，用戶可以在這裡发布圖片和評論。網站的經營者幾乎從不干預。

甚至在施特凡‧B直播其殺人視頻的流媒體視頻門戶網站「Twitch」，也有人相互聯絡。如果沒有網絡，他們可能永遠也不會接觸。在「Twitch」網站上，許多游戲玩家盡情展示他們對暴力游戲的狂熱。同樣，涉嫌個人犯罪者也可能在這裡找到一個使謀殺和恐怖活動合法化的框架。需要指出的是，社交網絡讓涉嫌犯罪的個人有機會公開進行跨國界的交流。

像布雷維克和新西蘭基督城槍擊案案犯這樣的"孤狼"襲擊者是全球網絡社會的一部分。這是否以及在多大程度上也適用於施特凡‧B，還需等待調查結果。

Naomi Conrad對本文亦有貢獻

【 本文章由德國之聲授權提供】