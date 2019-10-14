文在寅道歉！為曹國事件致歉 誓言完成司法改革

2019-10-14 14:52 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



身陷醜聞的南韓法務部長曹國14日宣布辭職，對此，南韓總統文在寅針對曹國引發的社會衝突向公眾道歉，並誓言他會完成司法改革。