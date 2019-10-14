新獵殺紅色10月？南韓為防豬瘟將派狙擊手格殺來犯野豬

2019-10-14 14:52 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



南韓為了防堵自北韓病豬流竄入境 ，已派遣狙擊手和民間獵人至北部邊界，只要發現野豬，格殺勿論。

南韓農業部表示，南韓官方也動用熱成像的無人機，搜索南北韓邊境緩衝地帶「平民管制線」（Civilian Control Line, CCL）附近感染非洲豬瘟的豬隻。這次加強的防疫行動，目的在消滅仁川，首爾，固城和北漢江在內地區所有野豬。

南韓官員說，本月在邊境地區發現五頭死亡野豬，經檢測確定是因為感染這種病毒性出血熱。官員表示，這證據顯示動物在當地能夠自由出入，暗示豬瘟來自北韓，有非正式的報告說北韓豬瘟疫情蔓延已經失控。

國會情報委員會主席李慧勳引用南韓的情報指出，非洲豬瘟已蔓延到北韓全境，位於西部的平安北道的豬隻已被「撲滅」。

從官方的說法來看，北韓似乎並未爆發豬瘟疫情。北韓農業部在5月30日給世界動物衛生組織（OIE）的一份報告中說，5月在平壤以北約260公里與中國接壤的一個合作農場上撲殺22頭豬。但後來就沒有再對OIE回報，官方媒體也未報導相關疫情。