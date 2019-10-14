日韓貿易戰未了 日不爽南韓找東京奧運麻煩

2019-10-14 14:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



日韓之間因為日本加強管制輸南韓三項關鍵原料而引發的貿易戰，現在還在打。部分南韓政治人物最近針對明年東京奧運的一連串動作，讓日本官員覺得根本就是在故意找麻煩，會把現在兩國僅存的一點點互信，消磨殆盡。

上個月南韓執政黨一支任務團隊公布了一幅地圖，指陳日本北方大半區域都受輻射汙染，五個明年奧運的賽事場館以及聖火傳遞的起點福島，在地圖中受汙染的區域之內。南韓執政黨國會議員Choi Jae-sung開記者會，要求採取措施保護人的生命和安全，他說：「讓奧運選手和觀光客吃日本魚，將會有損健康。」

南韓一些公民團體已在全球發起活動，針對東京奧運潛在的輻射風險，要求東奧主辦當局禁止採用鄰近福島的食物，取消在福島的活動，並且重新規劃聖火傳遞路線。

然而，日本卻是寄望藉由東京奧運，來向世人展現以福島為代表的2011年地震海嘯、核電廠輻射外洩影響區域，如今已經災後復興。日本強調福島現在安全無虞，所以，攻擊福島受災區的行為，特別惹毛日本。日本內閣官房長官菅義偉已經警告不要再散播這些傷人的謠言。