影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



土耳其越境攻入敘利亞北部，掃蕩庫德族武裝的軍事行動進入第5天，「敍利亞人權觀察」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，有伊斯蘭國等恐怖組織支持者趁機加入親土民兵，並公開處決9名庫德族平民。該地區許多拘禁伊斯蘭國成員的營地，也遭攻擊，導致多人趁機逃跑。

敍利亞人權觀察表示，親土民兵在邊境城鎮塔爾艾卜耶德（Tal Abyad）處決9名庫德族平民。而這些戰士之中，更不乏伊斯蘭國和凱達組織等恐怖組織的支持者。另有曝光畫面顯示，親土民兵在路旁處決一名庫德族戰士，嘴裡高喊「阿拉萬歲」，甚至還主動要攝影同伴拍他。

處此之外，該地區也有多間關押伊斯蘭國等恐怖組織成員的營地，遭遇疑似土國軍火和支持者攻擊，讓上千人成功趁機逃跑。

土耳其持續向敍利亞北部發動攻擊，美國總統川普表示，不想藉入土庫間「永無止境的戰爭」下令美軍撤軍，被外界視為是默認土國行動，遭批「背棄盟友」，破壞美國在全球威信，也恐讓IS藉機捲土重來。

美國國防部長埃斯柏辯解，因為庫德族武裝部隊「敘利亞民主軍」（SDF）與阿塞德政府達成協定，導致美軍陷入孤立且被夾擊的情況，因此做出撤軍決定。五角大廈也表示，這批部隊為數約1,000人，強調美軍向南後撤，並非完全撤離敘利亞。

《華盛頓郵報》報導，SDF一致認同不能再仰賴美國，在俄羅斯促成下與敘利亞政府談判，達成協議，讓阿塞德勢力回到庫德族掌控七年的城鎮，沿著敘、土邊界部署，協助抵禦土耳其肅清庫德族的軍事行動。