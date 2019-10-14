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因脫歐法律戰爆紅的英最高法院院長 變身童書女主角

2019-10-14 13:34聯合報 編譯季晶晶／即時報導

英國最高法院院長海爾女爵（Lady Hale）上個月因脫歐法律戰紅遍全球，宣讀英國首相強生讓國會休會5周不合法的法院裁定時，前胸右上方別的那支八爪蜘蛛的鑲鑽胸針，也成網路討論焦點。最近，她還成為英國童書主角。

本月10日出版的《男女平等 – 布蘭達法官與最高法院》（Equal to Everything - Judge Brenda and the Supreme Court，暫譯）講述一名年輕女孩如何躋身最高法院法官。

出書時機正值最高法院成為政治決戰場----最高法院獲得公正不阿的聲譽，但遭強生批判。

一直努力促成法律從業人員背景多元化的海爾，2017年10月起出任最高法院的首位女院長，預定在明年1月、屆滿法定退休年齡時下台。但在那之前，她可能還必須就脫歐相關的上訴案件做出更多裁決，帶領法院安度高度政治性的法律爭議。

《男女平等》一書的靈感來源是，去年稍早，英國慈善團體法律行動組織（LAG）主席珍絲給女兒朗讀一本美國童書時萌生的念頭。

那本書描述美國女大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）的生平。珍絲的女兒問，「英國為什麼沒有這種書？」

珍絲因此決定委託高手撰寫海爾的故事。

她說：「儘管孩子們愛講公平，聽取規則和違規的後果，但法律對孩子們來說仍然遙不可及，甚至很神祕----主要是奇裝異服成年男性的保護區。這本書讓孩子們知道，不管從何處起步，法律屬於每個人且伸手可得。」

這本書由以前擔任律師的衛報專欄作家赫希（Afua Hirsch）執筆，故事裡有一名來自海爾故鄉里奇蒙的小女生艾瑪，參加學校遠足來到位於倫敦的最高法院，由院長親自帶領參觀法院。

一直支持LAG的海爾日前向前來參觀法院的學童，朗讀了這本書的摘要，並回覆他們千奇百怪的問題，包括要求學童吃營養午餐的青豆，規定是否合理。

赫希表示，「海爾是當代卓越的司法人物，對想在自己選擇的領域裡打破藩籬、站到最高點的女性和年輕女孩來說，具有標竿地位，希望這本書對下一代有教育和啟發作用」。

英國最高法院院長海爾女爵成為童書主角。歐新社
英國最高法院院長海爾女爵成為童書主角。歐新社
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英國最高法院院長海爾女爵成為童書主角。取自法律行動組織官網
英國最高法院院長海爾女爵成為童書主角。取自法律行動組織官網
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英國強生脫歐

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