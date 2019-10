因脫歐法律戰爆紅的英最高法院院長 變身童書女主角

2019-10-14 13:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 /即時報導



英國最高法院院長海爾女爵(Lady Hale)上個月因脫歐法律戰紅遍全球,宣讀英國首相強生讓國會休會5周不合法的法院裁定時,前胸右上方別的那支八爪蜘蛛的鑲鑽胸針,也成網路討論焦點。最近,她還成為英國童書主角。

本月10日出版的《男女平等 – 布蘭達法官與最高法院》(Equal to Everything - Judge Brenda and the Supreme Court,暫譯)講述一名年輕女孩如何躋身最高法院法官。

出書時機正值最高法院成為政治決戰場----最高法院獲得公正不阿的聲譽,但遭強生批判。

一直努力促成法律從業人員背景多元化的海爾,2017年10月起出任最高法院的首位女院長,預定在明年1月、屆滿法定退休年齡時下台。但在那之前,她可能還必須就脫歐相關的上訴案件做出更多裁決,帶領法院安度高度政治性的法律爭議。

《男女平等》一書的靈感來源是,去年稍早,英國慈善團體法律行動組織(LAG)主席珍絲給女兒朗讀一本美國童書時萌生的念頭。

那本書描述美國女大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的生平。珍絲的女兒問,「英國為什麼沒有這種書?」

珍絲因此決定委託高手撰寫海爾的故事。

她說:「儘管孩子們愛講公平,聽取規則和違規的後果,但法律對孩子們來說仍然遙不可及,甚至很神祕----主要是奇裝異服成年男性的保護區。這本書讓孩子們知道,不管從何處起步,法律屬於每個人且伸手可得。」

這本書由以前擔任律師的衛報專欄作家赫希(Afua Hirsch)執筆,故事裡有一名來自海爾故鄉里奇蒙的小女生艾瑪,參加學校遠足來到位於倫敦的最高法院,由院長親自帶領參觀法院。

一直支持LAG的海爾日前向前來參觀法院的學童,朗讀了這本書的摘要,並回覆他們千奇百怪的問題,包括要求學童吃營養午餐的青豆,規定是否合理。