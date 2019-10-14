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忍一下三年官、兩年滿？掙扎在績效與偵查魂的警察

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

韓聯社報導，南韓法務部長曹國因身陷醜聞，於14日宣布辭職。曹國被視為推動政府司法改革的關鍵人物。

曹國在一份聲明中說：「我只是點燃了司法改革的火苗，我作為火柴的角色已然結束。」

此前，曹國曾任南韓文在寅政府的總統府民政首席秘書官，9月初才被文在寅任命為法務部長，僅僅一個月時間，曹國就宣布此一意外決定。

曹國宣布請辭的幾小時前，才剛舉行完第二次記者會，介紹司法改革的相關措施。此外，曹國還提到有關對其家人貪腐指控的持續調查。

他表示，「目前我的家人持續接受調查，對此我向大眾道歉，但作為法務部長的每一天，我都竭盡全力地推動司法改革。但現在我的職責已經告一段落了」。

曹國表示，「現在我希望放下一切，全心照顧好我的家人，他們正度過一生中最艱難和痛苦的時期」。

檢方多次訊問曹國一家，包括其妻子和兒女，曹國的妻子身陷投資私募基金疑雲，女兒和兒子也有學籍爭議。

南韓總統文在寅欽點親信曹國推動司法改革，在曹國涉嫌用不法手段，讓女兒走後門進大學的醜聞曝光後，文在寅仍力挺他。

但反對的民眾認為曹國言行不一，已不適任法務部長，甚至有人將他比做男版的崔順實。南韓前總統朴槿惠因放任閨密崔順實干政而入獄。

曹國醜聞曝光後，反對與支持他的民眾都走上街頭，嚴重影響文在寅的施政。

南韓法務部長曹國因身陷醜聞，14日宣布請辭。路透
南韓法務部長曹國因身陷醜聞，14日宣布請辭。路透
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文在寅司法改革

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