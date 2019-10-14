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非洲豬瘟入侵 南韓肉價恐飛漲

2019-10-14 12:15世界日報 編譯中心／綜合13日電

非洲豬瘟疫情爆發後，不少南韓民眾心中第一個念頭就是「豬肉價格要飆漲了」。歐新社
非洲豬瘟疫情爆發後，不少南韓民眾心中第一個念頭就是「豬肉價格要飆漲了」。歐新社
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豬肉泡菜湯、辣炒豬肉、烤五花肉都是耳熟能詳的韓式料理，但在非洲豬瘟爆發後，南韓的日常飲食文化也受到影響，若無法盡快有效控制疫情，很有可能步上中國豬價飛漲的後塵。

9月中旬，南韓京畿道坡州市一處飼養2450隻肉豬的農戶發現首例非洲豬瘟病例，南韓成為亞洲第9個爆發非洲豬瘟的國家，雖然有關當局立即採取疫區進出管制及豬隻撲殺等措施，但仍接連發現確診病例，疫情從鄰近北韓邊界處一路南下。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，2018年南韓人均豬肉消費量為30.1公斤，在全球各國中排名第3，僅次於歐盟及中國；根據南韓農林畜產食品部統計，南韓人均肉品消費量以豬肉占5成最高，其次為雞肉26.4%、牛肉23.6%，可以看出豬肉在南韓飲食文化中的重要性與大量需求。

死亡率高達100%的非洲豬瘟具有傳染性，不僅沒有商品化疫苗可用於預防，也沒有有效的治療方法。中國當局自去年8月初發生疫情後立即採取嚴厲的防疫措施，撲殺了上百萬頭豬，創下在養豬隻量近10年來的最大下降幅度。豬肉價格隨之上漲。

同樣的，受到禁運令影響，南韓豬肉批發及零售價在爆發非洲豬瘟當天立即猛漲，零售價至10月初已較一個月前飆漲1成；但受到消費者恐懼心理影響，儲備量較多的批發價從9月下旬開始回落，截至10月8日價格降至每公斤3308韓元（約新台幣85元），不僅比非洲豬瘟爆發後高點6201韓元下降近一半，甚至比非洲豬瘟爆發前的4403韓元還便宜。

雖然非洲豬瘟並不會傳染給人類，但對「傳染病」的恐懼，及零售價格上升仍影響南韓民眾購買豬肉的意願。

不過，也有學者投書至媒體表示，以南韓民眾大量使用豬肉的飲食習慣來看，恐懼心理所帶來的豬價下跌只是暫時性的現象，若無法有效阻止非洲豬瘟蔓延，因必須大量撲殺、掩埋豬隻防止疫情擴散，預估豬肉價格像中國一樣持續飆漲的狀況是遲早的事。

截至10月2日，南韓當局已撲殺11.6萬頭豬隻，在9月底統計的總飼育頭數1206萬頭中占比幾近1%。

非洲豬瘟南韓疫情

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