家園曾被野火吞噬 這對夫妻捨不得丟東西變囤積族

2019-10-14 11:43 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲夫婦威爾和安娜．波拉克（Will and Anna Polak）位在維多利亞省國王湖（Kinglake）的家於2009年遭澳洲史上最嚴重的森林大火吞噬，全家人在一夕之間痛失所有，花了好幾年時間才重建家園，也因此令他們更珍惜手邊所擁有的; 如今他們面臨另一項難題：夫妻倆成為囤積愛好者，狠不下心丟棄任何一樣東西。

回憶起2009年那場大火，威爾與妻子帶著兩名小孩返家時，他們的家早已付之一炬。在醫院待了一陣子後，威爾表示，他覺得自己無法重返崗位，被迫面對自己的人生。

威爾表示，「對我而言，唯一有意義的事，是替自己和家人打造一間能歷久不衰的房子，讓我有信心，確保未來住在這的人都能平安」。

然而，這雖是恢復正常生活的起點，卻也是為囤積雜物鋪路。書籍、兒童玩具、塑膠容器等家庭生活常見物品，開始陸續堆滿家中和車庫的每個角落。

原因來自於那場森林大火帶給他們的陰影：創傷、損失和破壞。威爾說，開始存放更多東西是始於空無一物的狀態，「即使我們曾經擁有，但我們也確實需要扔棄」。

儘管威爾家中大部分東西都是從廢物中回收，但他們表示，最困難的部分就是丟東西。國王湖沒有大量的垃圾收集站，附近也沒有慈善商店可以讓他們捐出不需要的東西。

但威爾說，其實還有一個主要原因，導致他們捨不得整理。他說，「丟東西最大的難題並非念舊，對我來說，更多是對環境的影響，覺得這些東西總有一天能被用到」。

專業整理師娜塔莉．莫瑞（Natalie Morey）說，把家裡清的乾乾淨淨對大多數人來說可能很痛苦，更遑論是那些經歷過天災的人。

莫瑞表示，「他們只是不知道該怎麼辦」。她建議像威爾這樣的個案能先把東西分類，像是要丟、要捐贈的、和要留的都各成一類。

其中最令威爾難以著手的是擺滿書牆的房間，對他來說，那裡是一個可以放鬆的地方，可以坐著閱讀並擺脫外界壓力。

威爾童年時期家中沒有書籍，因此大火過後，他開始實現兒時的夢想。波拉克說，火災過後，大家都提供書籍給他們，收集成堆的書後，一放就是六年。

他們漸漸意識到想要整理雜物最重要的是要勇於「放手」。波拉克說，大火過後他們也學到一課，唯一重要的事情是與家人和其他人間的關係，「真正重要的事是你最愛的晚餐和（與其他人）最享受的日子」。