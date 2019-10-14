改寫澳洲華人參政史！布里斯本史上首位華裔市議員

2019-10-14 15:27 聯合新聞網 文章提供／遠見



43歲的黃文毅為現任布里斯本麥奎格區市議員。 圖片提供／遠見 分享 facebook 來到布里斯本有「小台北」稱號的森尼班克區（Sunnybank），舉目所及幾乎是亞洲面孔。如果不是他們說著澳式英語，很難想像自己身在澳洲。

走進一家看似牙醫診所的辦公室，裡面的市議員說著台灣口音的中文，積極為選民解決疑難雜症。他就是布里斯本第一位亞裔市議員——黃文毅（Steven Huang）。

在台出生的他，1988年跟著父母舉家搬到布里斯本，當時才13歲。習慣台灣五光十色生活的他，一到澳洲，發現生活很簡單，平時晚上5點，商店都關門了。

大三加入自由黨 21歲曾獲提名參選

上大學前，1990年代初期，他明顯感受到澳洲氛圍正要改變。在野的自由黨提出一系列鬆綁管制的政策，深獲他和一群朋友的認同。1996年，就讀昆士蘭大學（University of Queensland）三年級的他，因此加入自由黨，曾在選舉時幫忙發傳單，還曾經替時任台北市長陳水扁運作參訪布里斯本。

兩年後，21歲的黃文毅獲自由黨提名參選布里斯本市議員，但落選。2001年再度參選，仍落選。他轉而開設中英文報紙《多元文化報》（Multicultural Times）擔任記者和編輯，用不同方式關心公共議題。

直到2011年，機會終於來了。當時布里斯本麥奎格（MacGregor）區議員升任副市長，出缺可由同黨同志遞補，自由黨立即徵詢黃文毅，以35歲之姿成為布里斯本史上第一位亞裔市議員。

勤做選民服務 兩次選舉都高票勝出

好不容易完成理想，黃文毅全心投入選民服務。「要比他們更早知道問題在哪裡，」他拿出厚厚一疊的手寫筆記說，為了了解問題，他逢人就問，並彙整所有人的心聲。

此外，他的選區有40％居民在家不說英語。為了搏感情，他除了原本就會的國、台語，還苦練廣東話，並在服務處擺上中文、英文、韓文、日文、阿拉伯文等六種語言文宣。

由於平日選民服務做得勤快，和選民像朋友一樣。加上澳洲規定，選舉時每個人都得出門投票，他也不必刻意動員，只要端出牛肉，理性推動政策，就能開出高得票。果然，2012、2016年兩次選舉，他分別以75％、63％壓倒性得票率勝出。

未來他除了深耕選區，也不排除再往聯邦層次發展，改寫澳洲華人參政史。

（作者／ 陳育晟 攝影／張智傑 本文出自2019.09.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）