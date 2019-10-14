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美軍撤離敘北 馬來西亞、印尼憂IS戰士逃獄返國恐攻

2019-10-14 09:40聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

南華早報報導，美軍上周開始從敘利亞北部撤軍，馬來西亞印尼政府擔心，逃離敘利亞的伊斯蘭國（IS）聖戰士得以趁機逃獄返國，進而招募新的聖戰士成員，發動恐怖攻擊。

IS領土哈里發國去年遭殲滅後，多數聖戰士由敘利亞庫德族負責關押，監獄內有1萬2000名聖戰士，其中約有2000人來自伊拉克和敘利亞以外的國家。聖戰士的命運出現轉機，因為土耳其軍隊持續向鄰國敘利亞發動攻擊，為他們提供逃亡機會。

反恐專家以及俄羅斯總統普亭警告，此番動盪將讓那些被俘的聖戰士有機可趁，能藉機逃獄並回到所屬國家。據反恐官員說法，馬來西亞和印尼政府感到相當憂心，因為馬來西亞在敘利亞北部有65名公民，而印尼在當地則有數百名公民。

川普稍早被問及有關聖戰士逃亡的威脅時，川普聲稱一些最具危險性的人已被轉移至其他安全區域。

美國德希爾斯大學（DeSales University）刑事司法系助理教授葉拉（Ahmet Yayla）表示，局勢動盪為聖戰士提供充分作戰機會。

庫德族當局12日表示，目前只有400名庫德族人負責看押1萬2000名的囚犯，面對土耳其攻勢，預期會增加庫德族人數。土耳其進軍已導致敘利亞東北部近20萬人流離失所。

葉拉警告，1萬2000名的囚犯可以輕易擊敗那些看守的獄警，他們將殺死獄警並逃跑。上周已發生過有聖戰士試圖越獄的事件。

馬來西亞警察部隊反恐主義特別部門負責人皮查伊（Ayob Khan Mydin Pitchay）說，「他們可能逃亡並前往第三國或回到馬來西亞。若他們回來，很可能會招募新成員並發動恐攻」。

皮查伊表示，在敘利亞北部的65名馬國人中，有11名為被關押的聖戰士。

印尼一名匿名反恐高官說，該國在敘利亞有數百名公民，其中包括婦女和孩童。兩年前遭遣返的18名印尼公民，其中有三人因涉及從事恐怖活動遭起訴，印尼政府仍在思考如何處置這些歸國的聖戰士。

專門研究恐怖主義和東南亞問題的美國國家戰爭學院教授阿布扎（Zachary Abuza）表示，一些來自馬來西亞和印尼的聖戰士擁有高度戰鬥力，具有軍事和製造炸彈的經驗。

阿布扎說，即使是非戰士，像是婦女和孩童，也可能被灌輸極端思想，「這些人回到各自的東南亞國時，應受到管制」。

土耳其持續向敘利亞北部發動攻擊，東南亞國家擔心，逃離敘利亞的IS聖戰士恐返國進行...
土耳其持續向敘利亞北部發動攻擊，東南亞國家擔心，逃離敘利亞的IS聖戰士恐返國進行恐攻。歐新社
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