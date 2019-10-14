親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06聯合報 編譯季晶晶／即時報導

敘利亞新聞社（SANA）報導，大馬士革當局已經派遣部隊，要抵禦土耳其出兵敘利亞北境想肅清庫德族的軍事行動，該區緊張局勢正逐步升高。

庫德族武裝部隊「敘利亞民主軍」（SDF）發表聲明說：「已經與敘利亞政府-他們的職責是保護國家邊境和敘利亞主權--達成協議，讓敘國政府軍進入，沿著敘、土邊界部署，協助敘利亞民主力軍阻止入侵。」

華盛頓郵報報導，敘利亞政府和SDF在俄羅斯促成下談判了三天，達成此一協議，根據匿名的庫德族情報官員表示，SDF已經獲致不能再仰賴美國的結論。此協議將讓效忠敘國總統阿塞德的勢力回到庫德族掌控七年的城鎮。

根據黎巴嫩的廣場電視台（al-Mayadeen），48小時內，敘利亞軍隊即將赴庫德族聚居的邊境城市科巴尼（Kobani）。他們在周日稍晚已經進入北部城市阿勒坡省的曼比季（Manbij）。庫德族士兵讓政府軍通行無阻地穿過他們的檢查哨。曼比季距離科巴尼約60公里。

奧克拉荷馬大學中東研究中心主任蘭迪斯（Joshua Landis）相信，敘國揮軍北上將帶給土耳其沉重壓力。

他說：「敘利亞政府將試圖通過並抵達對敘利亞經濟至關重要的油田和天然氣田。這同時是幼發拉底河流經的主要農業用地。敘利亞政府也將希望收回被美國人和庫德族控制的塔布卡水壩（Tabqa Dam）。」

蘭迪斯相信，土耳其總統厄多安和敘利亞總統阿塞德必須善用外交手腕，避免兩國爆發全面性戰爭。

上周，土耳其軍隊未獲大馬士革的同意便出兵敘利亞北部，想肅清科巴尼地區的庫德族民兵，他們被安卡拉當局視為恐怖分子。土國說，軍事行動是為了在邊境建立「安全區」，避免庫德族戰士入侵土國。

在土耳其出兵前，美國自敘利亞撤軍。美國總統川普12日下令自科巴尼撤走剩下的1,000名美軍，以免他們陷入戰火。

庫德族曾是美國攻打極端組織伊斯蘭國（IS）的主要盟友，他們痛斥美國撤軍是背叛之舉。

敘利亞政府軍向北移防，以抵禦土耳其出兵敘國北境、想肅清庫德族的軍事行動。圖為敘利...
敘利亞政府軍向北移防，以抵禦土耳其出兵敘國北境、想肅清庫德族的軍事行動。圖為敘利亞邊境城鎮特爾阿布雅德的建築在敘利亞出兵攻擊時發生爆炸。路透
分享

敘利亞庫德族土耳其

相關新聞

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-14 00:02

情報特工砍死4同事…上司漏了這動作 2度錯過挽救時機

2019-10-14 10:00

美軍撤離敘北 馬來西亞、印尼憂IS戰士逃獄返國恐攻

2019-10-14 09:40

諾貝爾經濟學獎 五學者呼聲高

2019-10-14 00:20

英脫關鍵期 強森會歐盟三領袖

2019-10-14 00:17

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44

波蘭國會大選 右翼執政黨有望獲勝

2019-10-13 21:58

土耳其攻打敘利亞東北 逾13萬人流離失所

2019-10-13 21:19

非典型政治人物崛起！突尼西亞總統決選對陣

2019-10-13 19:21

日韓破冰？南韓總理下周出席日皇登基大典

2019-10-13 17:19

籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

2019-10-13 16:43

伊拉克動亂增至108人死！總理承諾調查

2019-10-13 15:37

日直升機風災救援失誤 70歲婦人高空墜落傷重不治

2019-10-13 15:18

南韓總理22日訪日本 兩國關係回暖有曙光

2019-10-13 15:17

英、歐密集談判 脫歐已見曙光

2019-10-13 15:10

NASA成功發射衛星 將研究太空交界

2019-10-13 15:05

加總理傳接獲維安威脅 穿防彈背心跑選舉活動

2019-10-13 14:59

德法聲援庫德族 停止對土軍售

2019-10-13 13:09

敘國美軍基地周邊遭轟炸 美官員：土耳其軍隊蓄意攻擊

2019-10-13 13:09

示威衝突第11天 厄瓜多首都宵禁軍管

2019-10-13 12:51

英國脫歐 唐寧街人士：離敲定協議仍有一段路

2019-10-13 12:51

日川越市養老院被水包圍 260名老人、工作人員待救

2019-10-13 12:14

越共嚴懲腐敗亂紀 阮富仲：贏回民眾信任

2019-10-13 11:50

不滿土耳其進軍敘北 歐洲數千人示威

2019-10-13 11:06

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44

伊朗：無論有無第3方居中調解 都願與沙國會談

2019-10-13 09:23

條碼背後？英超市蔬果茶葉供應商農場 工人備受剝削

2019-10-13 09:16

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08

布吉納法索清真寺遇襲 16人喪命

2019-10-13 09:04

不讓土耳其買武器鎮壓庫德族 德法宣布停止軍售

2019-10-13 08:19

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

哈吉貝颱風威力為何這麼強？日專家：很多壞事同時發生

2019-10-13 19:36

哈吉貝死亡人數攀升至18人 北陸新幹線泡水3分之1恐報廢

2019-10-13 13:38

日直升機風災救援失誤 70歲婦人高空墜落傷重不治

2019-10-13 15:18

日本風災已35死 21條河川潰堤 水淹新幹線

2019-10-14 00:23

籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

2019-10-13 16:43

哈吉貝暴雨 把幾百公斤輻射去汙垃圾沖到河裡

2019-10-13 16:12

颱風天玩命！日男扮「假面騎士」870萬人看傻...

2019-10-13 19:02

日本被批沒提供英文避難資訊 害外國人被颱風追著跑

2019-10-13 17:36

直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01

面對風災日本民間怎麼做：上網、電子報紙免費

2019-10-13 11:08

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

影／強颱哈吉貝肆虐日本 水淹5公尺深估恐釀12死

2019-10-13 18:06

颱風哈吉貝重創日本 媒體：至少33人喪生19失蹤

2019-10-14 00:20

哈吉貝重創釀10死128傷 日相成立緊急救災小組

2019-10-13 11:15

日政府哈吉貝颱風警報資訊缺多國語言 引外籍遊客批評

2019-10-13 18:38

不知航班取消 旅客撲空擠滿日本成田機場

2019-10-13 13:19

1則廣告逼出臉書立場：政治廣告可有不實資訊

2019-10-13 15:23

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-10-14 07:11

颱風哈吉貝死傷攀升中 已知25死

2019-10-13 17:13

盟友陣腳大亂 川普善變 中東憂美無預警撤軍

2019-10-13 23:05

颱風哈吉貝重創日本 釀7死15失蹤124傷

2019-10-13 09:47

美中貿易達協議 美農振奮 美企期待 學者質疑

2019-10-13 14:34

是殺蟲劑？「噴霧式雪碧」超狂 想喝得用噴的！

2019-10-13 15:15

自吹簽成史上最棒貿易協議 川普：農人發大財

2019-10-13 11:25

庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06

專家看哈吉貝：氣象反常齊聚 形成完美風暴

2019-10-14 00:53

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44

日川越市養老院被水包圍 260名老人、工作人員待救

2019-10-13 12:14

非洲豬瘟入侵 愛吃肉的韓國人上演餐桌戰爭

2019-10-13 16:11

紐時：美中貿協「有比沒有好」川習皆有國內壓力

2019-10-13 11:36

美中達初步協議...美國賺面子 大陸贏裡子

2019-10-13 23:26

土耳其攻打敘利亞東北 逾13萬人流離失所

2019-10-13 21:19

影／好尷尬！西班牙國慶跳傘表演 傘兵糗帶國旗撞路燈

2019-10-13 18:06

休兵難持久 北京邀美赴陸談判

2019-10-14 00:02

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

2019-10-14 09:24

哈吉貝肆虐！東日本成汪洋 新幹線也遭殃

2019-10-13 13:09

被開除耿耿於懷…前聯調局長柯米 要出力拉下川普

2019-10-13 13:56

土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-14 00:02

川普兩子批白登之子海外業務 紐時：他們也不相上下

2019-10-13 13:57

美軍撤離敘北 川普：美國應優先保衛自家邊界

2019-10-13 21:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top