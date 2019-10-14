庫德族向敘利亞搬救兵！敘軍已北上 恐爆發全面戰爭

2019-10-14 09:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



敘利亞新聞社（SANA）報導，大馬士革當局已經派遣部隊，要抵禦土耳其出兵敘利亞北境想肅清庫德族的軍事行動，該區緊張局勢正逐步升高。

庫德族武裝部隊「敘利亞民主軍」（SDF）發表聲明說：「已經與敘利亞政府-他們的職責是保護國家邊境和敘利亞主權--達成協議，讓敘國政府軍進入，沿著敘、土邊界部署，協助敘利亞民主力軍阻止入侵。」

華盛頓郵報報導，敘利亞政府和SDF在俄羅斯促成下談判了三天，達成此一協議，根據匿名的庫德族情報官員表示，SDF已經獲致不能再仰賴美國的結論。此協議將讓效忠敘國總統阿塞德的勢力回到庫德族掌控七年的城鎮。

根據黎巴嫩的廣場電視台（al-Mayadeen），48小時內，敘利亞軍隊即將赴庫德族聚居的邊境城市科巴尼（Kobani）。他們在周日稍晚已經進入北部城市阿勒坡省的曼比季（Manbij）。庫德族士兵讓政府軍通行無阻地穿過他們的檢查哨。曼比季距離科巴尼約60公里。

奧克拉荷馬大學中東研究中心主任蘭迪斯（Joshua Landis）相信，敘國揮軍北上將帶給土耳其沉重壓力。

他說：「敘利亞政府將試圖通過並抵達對敘利亞經濟至關重要的油田和天然氣田。這同時是幼發拉底河流經的主要農業用地。敘利亞政府也將希望收回被美國人和庫德族控制的塔布卡水壩（Tabqa Dam）。」

蘭迪斯相信，土耳其總統厄多安和敘利亞總統阿塞德必須善用外交手腕，避免兩國爆發全面性戰爭。

上周，土耳其軍隊未獲大馬士革的同意便出兵敘利亞北部，想肅清科巴尼地區的庫德族民兵，他們被安卡拉當局視為恐怖分子。土國說，軍事行動是為了在邊境建立「安全區」，避免庫德族戰士入侵土國。

在土耳其出兵前，美國自敘利亞撤軍。美國總統川普12日下令自科巴尼撤走剩下的1,000名美軍，以免他們陷入戰火。