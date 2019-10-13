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直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01聯合報 編譯李京倫／即時報導

13日上午10點左右，日本東京消防廳隊員在福島縣磐城市救援一名受困的77歲女性時，忘記把為女性穿戴的裝置掛鉤扣在繩索上就起吊，導致女性從約40米處墜落，在醫院死亡。

東京消防廳次長清水洋文13日下午在總部大樓開記者會，他說：「非常抱歉。行動中的程序出現錯誤。」

消防廳透露，當時負責救援的是兩名男性隊員，都是32歲，分別在航空隊有一年半和兩年半的救援經驗。當時採用的方式是，用袋狀救援裝置包裹女性身體，由隊員抱著用繩索起吊。

東京消防廳13日下午為救援失誤導致一名女性死亡而道歉。圖／取自共同社
東京消防廳13日下午為救援失誤導致一名女性死亡而道歉。圖／取自共同社
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