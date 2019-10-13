直升機救援失誤致女子墜亡 東京消防廳道歉

2019-10-13 23:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



13日上午10點左右，日本東京消防廳隊員在福島縣磐城市救援一名受困的77歲女性時，忘記把為女性穿戴的裝置掛鉤扣在繩索上就起吊，導致女性從約40米處墜落，在醫院死亡。

東京消防廳次長清水洋文13日下午在總部大樓開記者會，他說：「非常抱歉。行動中的程序出現錯誤。」