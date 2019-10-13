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土國攻庫德族 IS支持者趁亂逃

2019-10-13 22:44聯合報 編譯羅方妤／即時報導

土耳其部隊十三日逼近庫德族敘利亞北部的重要城鎮，庫德族官員說，雙方的衝突讓被拘禁在該鎮營地的伊斯蘭國支持者乘機攻擊守衛、衝撞大門後逃離，共有近千人逃跑。

與此同時，聯合國表示，土耳其發動軍事行動五天以來，已有超過十三萬名敘利亞人逃離家園。戰爭延伸到主要城鎮和後勤樞紐哈塞克和庫德族控制區行政中心安伊薩之間的高速公路。

在敘利亞和土耳其邊境以南約卅五公里的安伊薩一座營地，原本約有一萬二千人，包括一千名伊斯蘭國（IS）成員的妻子、遺孀及孩童。當地庫德族自治政府發表聲明表示，約九百五十名IS支持者在土耳其部隊逼近之際，攻擊守衛、衝撞大門後逃跑。這個數字無法獲得中立的第三方確認。

總部在英國的敘利亞人權觀察組織表示，土耳其戰機在十二日空襲艾因角營地附近村莊，營地居民在土耳其支持的敘利亞戰士和庫德族軍隊爆發衝突後逃走，但沒有提供確切人數。

庫德族領導的敘利亞民主軍是美國對抗IS的重要盟友。敘利亞民主軍過去幾年掃蕩數萬名IS成員和其家人，收復被IS占據的土地。不過，庫德族警告，為了抵禦土耳其進軍，許多拘禁IS戰俘地點的守備恐無法維持。

美國總統川普六日將美軍自敘利亞北部撤出，表示他將致力讓美國擺脫「無休止」的戰爭後，土耳其本周稍早揮軍敘利亞。土國宣稱庫德族和土耳其東南部的叛亂分子有聯繫，並誓言要沿著邊境劃出「安全區」安置難民。

包括美國共和黨多位重量級參議員等川普同志在內，許多人反對美國從敘利亞倉促撤軍，唯恐當地陷入動亂讓IS捲土重來。美國國防部長艾思博十三日說，美國現在將把留在敘北的一千名美軍全部撤離。往南移動，但不要離境。他強調，美軍接獲的指令並非「完全」自敘利亞撤出。

土耳其官方新聞社表示，土耳其部隊和他們支持的敘利亞民兵已攻下多個戰略要地，穩定推進戰果，在戰鬥和轟炸中拿下許多敘北村莊，造成數十人傷亡。土軍表示，他們在十二日拿下艾因角鎮。土耳其持續轟炸該城鎮附近，且能聽到零星軍事衝突。

土耳其國防部推文表示，自九日以來已「殲滅」了四百八十名庫德族戰士。該數字無法獨立證實。

土耳其部隊對庫德族在敘北邊境重鎮發動攻勢，衝突使被拘禁的伊斯蘭國支持者可趁亂逃離...
土耳其部隊對庫德族在敘北邊境重鎮發動攻勢，衝突使被拘禁的伊斯蘭國支持者可趁亂逃離。圖為衝突示意圖。（歐新社）
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土耳其敘利亞庫德族
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