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日政府哈吉貝颱風警報資訊缺多國語言 引外籍遊客批評

2019-10-13 18:38聯合報 編譯陳韋廷／即時報導

強颱哈吉貝侵襲日本造成慘重災情，陸空交通亦受嚴重影響，而在颱風期間，一般民眾可從手機上新聞推播得知風災最新消息跟緊急疏散資訊，但多以日文發送，嚴重欠缺多語種資訊，此事更在社交媒體上引起外籍遊客的抱怨與批評。

日本時報報導，在哈吉貝登陸後，推特與其他社交媒體上出現批評日本嚴重缺乏以外語發送的風災相關資訊。跟丈夫理查一起赴日觀看世界盃橄欖球賽的澳洲籍遊客波伊德說：「我們努力尋找資訊。我們身處暴風眼料將通過之處，這讓人覺得有點可怕。」

兩人在11日抵達日本的靜岡，當地恰好是哈吉貝隔天將登陸之處，他們在導遊建議下於12日一早驅車前往東京，在新宿一家飯店下榻，期間努力看報找尋最新天氣資訊。有時，他們的電話會亮起疏散警告資訊。對此理查笑著說：「我們當然不知它們意味著什麼，只知道有把這些資訊給像我們這樣的人。」

當哈吉貝12日在日本肆虐時，東京都政府推文告訴民眾注意自身安全，但儘管這可以說當局已經進行告知，但推文中毫無上下文脈絡可循，恐讓一些遊客感到一定程度的恐慌。

而哈吉貝襲擊日本之際，恰逢該國主辦世界盃橄欖球賽，這一經歷或許能為明年東京奧運跟殘奧會提供借鏡。

不過，即便NHK推文內容使用了不含片假名或漢字的「友好」內容，且旗下NHK World頻道也以英文報導風災情況，但一些推特用戶仍批評日本欠缺語言多樣性，以為所有外國觀光客都會說英文。

圖為兩名走在東京街頭、穿著塑膠雨衣趕路的外籍遊客。歐新社
圖為兩名走在東京街頭、穿著塑膠雨衣趕路的外籍遊客。歐新社
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