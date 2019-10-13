影／強颱哈吉貝肆虐日本 水淹5公尺深估恐釀12死

2019-10-13 18:06 聯合報 編譯 聯合報 編譯 尤寶琪 ／即時報導



今年第19號颱風、強颱哈吉貝肆虐日本，帶來嚴重災情。日本《JNN》報導，到目前為止，死亡人數已經增加到12人，另有13人下落不明。關東以北地區，有42萬戶停電。網路上大量曝光畫面，展現哈吉貝驚人威力。

強颱哈吉貝日本時間昨夜7時於日本伊豆半島登陸，給東日本和北日本地區，帶來創紀錄降雨和強風。當局在13日展開行動，動員大量直升機和船隻，全力救援淹水地帶受困民眾。

哈吉貝通過的長野縣千曲川潰堤，沖垮岸邊房屋地基，導致房屋直接坍塌，被湍急的河川給沖走。千曲市的住宅區成了一片汪洋，官方推估淹水最深的地方恐達5公尺。

另有網友拍攝到下榻的旅館，被哈吉貝的強風吹得不斷作響。更有許多民眾拍攝到，大水從馬路上的人孔蓋，宛如噴泉般湧出。

有不少外國遊客則是抓到機會，體驗了一把強颱的威力，只見雨傘瞬間開花，甚至還可以輕鬆學麥克傑克森的經典45度傾斜舞步。

《JNN》報導，目前關東以北地區，有42萬戶停電。斷電原因主要是哈吉貝強風吹起的物品砸壞配電設備所造成。