親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中職／兄弟首局轟10分血洗桃猿 恰恰超越張泰山成得分王

又見台女盤腿坐手推車！網怒轟：輪軸會爆掉

影／強颱哈吉貝肆虐日本 水淹5公尺深估恐釀12死

2019-10-13 18:06聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

今年第19號颱風、強颱哈吉貝肆虐日本，帶來嚴重災情。日本《JNN》報導，到目前為止，死亡人數已經增加到12人，另有13人下落不明。關東以北地區，有42萬戶停電。網路上大量曝光畫面，展現哈吉貝驚人威力。

強颱哈吉貝日本時間昨夜7時於日本伊豆半島登陸，給東日本和北日本地區，帶來創紀錄降雨和強風。當局在13日展開行動，動員大量直升機和船隻，全力救援淹水地帶受困民眾。

哈吉貝通過的長野縣千曲川潰堤，沖垮岸邊房屋地基，導致房屋直接坍塌，被湍急的河川給沖走。千曲市的住宅區成了一片汪洋，官方推估淹水最深的地方恐達5公尺。

另有網友拍攝到下榻的旅館，被哈吉貝的強風吹得不斷作響。更有許多民眾拍攝到，大水從馬路上的人孔蓋，宛如噴泉般湧出。

有不少外國遊客則是抓到機會，體驗了一把強颱的威力，只見雨傘瞬間開花，甚至還可以輕鬆學麥克傑克森的經典45度傾斜舞步。

《JNN》報導，目前關東以北地區，有42萬戶停電。斷電原因主要是哈吉貝強風吹起的物品砸壞配電設備所造成。

交通方面，東北、北陸、上越新幹線今天中午前停駛，首都圈電車除了JR、小田急線、京王電鐵，今天多半陸續恢復營運。日本國內線今天已確定有818航班取消。

今年第19號颱風、強颱哈吉貝肆虐日本，帶來嚴重災情。長野縣千曲川潰堤，沖垮岸邊房...
今年第19號颱風、強颱哈吉貝肆虐日本，帶來嚴重災情。長野縣千曲川潰堤，沖垮岸邊房屋地基，導致房屋直接坍塌。美聯/@sakunokoi
分享

停電淹水哈吉貝颱風
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

日本被批沒提供英文避難資訊 害外國人被颱風追著跑

2019-10-13 17:36

日韓破冰？南韓總理下周出席日皇登基大典

2019-10-13 17:19

颱風哈吉貝死傷攀升中 已知25死

2019-10-13 17:13

影／好尷尬！西班牙國慶跳傘表演 傘兵糗帶國旗撞路燈

2019-10-13 18:06

日政府哈吉貝颱風警報資訊缺多國語言 引外籍遊客批評

2019-10-13 18:38

籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

2019-10-13 16:43

哈吉貝暴雨 把幾百公斤輻射去汙垃圾沖到河裡

2019-10-13 16:12

伊拉克動亂增至108人死！總理承諾調查

2019-10-13 15:37

日直升機風災救援失誤 70歲婦人高空墜落傷重不治

2019-10-13 15:18

南韓總理22日訪日本 兩國關係回暖有曙光

2019-10-13 15:17

英、歐密集談判 脫歐已見曙光

2019-10-13 15:10

NASA成功發射衛星 將研究太空交界

2019-10-13 15:05

加總理傳接獲維安威脅 穿防彈背心跑選舉活動

2019-10-13 14:59

哈吉貝死亡人數攀升至18人 北陸新幹線泡水3分之1恐報廢

2019-10-13 13:38

德法聲援庫德族 停止對土軍售

2019-10-13 13:09

哈吉貝肆虐！東日本成汪洋 新幹線也遭殃

2019-10-13 13:09

敘國美軍基地周邊遭轟炸 美官員：土耳其軍隊蓄意攻擊

2019-10-13 13:09

示威衝突第11天 厄瓜多首都宵禁軍管

2019-10-13 12:51

英國脫歐 唐寧街人士：離敲定協議仍有一段路

2019-10-13 12:51

日川越市養老院被水包圍 260名老人、工作人員待救

2019-10-13 12:14

越共嚴懲腐敗亂紀 阮富仲：贏回民眾信任

2019-10-13 11:50

不滿土耳其進軍敘北 歐洲數千人示威

2019-10-13 11:06

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44

伊朗：無論有無第3方居中調解 都願與沙國會談

2019-10-13 09:23

條碼背後？英超市蔬果茶葉供應商農場 工人備受剝削

2019-10-13 09:16

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08

布吉納法索清真寺遇襲 16人喪命

2019-10-13 09:04

不讓土耳其買武器鎮壓庫德族 德法宣布停止軍售

2019-10-13 08:19

星期人物／年輕選民變心 杜魯多麻煩大了

2019-10-12 23:52

哈利波特第一集初版首刷本 拍賣會中178萬台幣落槌

2019-10-12 23:12

颱風來襲如何避難？ 日本專家教你5點原則

2019-10-12 22:20

油輪疑遭飛彈擊中 伊朗譴責：懦弱的攻擊行動

2019-10-12 22:10

日自衛隊前高官驚爆 2017北韓危機時美軍差點動武

2019-10-12 22:01

艾爾段到訪前 巴基斯坦挺土耳其攻擊庫德族

2019-10-12 20:13

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

2019-10-12 17:42

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44

哈吉貝死亡人數攀升至18人 北陸新幹線泡水3分之1恐報廢

2019-10-13 13:38

日媒統計：颱風哈吉貝撲日 恐已釀8死

2019-10-13 10:12

日直升機風災救援失誤 70歲婦人高空墜落傷重不治

2019-10-13 15:18

影／紐奧良興建中飯店大樓瞬間坍塌 1死18傷3失蹤

2019-10-13 04:47

越大咖越不敢公布病情… 這個病要了4任美國總統的命

2019-10-13 09:00

哈吉貝颱風襲日災情頻傳 2人死亡3人行蹤不明

2019-10-12 21:49

哈吉貝襲日 已知2死84傷9失蹤

2019-10-12 23:57

116公斤胖妹「坐爆椅子」被全家嘲笑 怒減67公斤成功翻身

2019-10-12 21:10

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

面對風災日本民間怎麼做：上網、電子報紙免費

2019-10-13 11:08

貿戰休兵為一時需要 川習隨時可再開戰

2019-10-12 22:52

哈吉貝重創釀10死128傷 日相成立緊急救災小組

2019-10-13 11:15

川普態度大轉彎 美中協議變「輕量版」

2019-10-13 00:18

籲美國承認台灣請願案 一週內迅速達連署門檻

2019-10-13 16:43

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08

美中達初步協議 2,500億美元陸貨暫不加稅

2019-10-13 00:12

不讓土耳其買武器鎮壓庫德族 德法宣布停止軍售

2019-10-13 08:19

日自衛隊前高官驚爆 2017北韓危機時美軍差點動武

2019-10-12 22:01

哈吉貝暴雨 把幾百公斤輻射去汙垃圾沖到河裡

2019-10-13 16:12

1則廣告逼出臉書立場：政治廣告可有不實資訊

2019-10-13 15:23

颱風哈吉貝重創日本 釀7死15失蹤124傷

2019-10-13 09:47

颱風來襲如何避難？ 日本專家教你5點原則

2019-10-12 22:20

不知航班取消 旅客撲空擠滿日本成田機場

2019-10-13 13:19

傳中國擬好不可靠實體清單 視美中談判進展公布

2019-10-12 19:11

福斯搶錢 考慮出售藍寶堅尼

2019-10-13 00:18

颱風哈吉貝撲日 至少2死77傷8失蹤

2019-10-12 23:16

美中貿易協議 留下懸念

2019-10-13 00:12

自吹簽成史上最棒貿易協議 川普：農人發大財

2019-10-13 11:25

美中達成首階段貿易協議 劉鶴轉交習近平信函

2019-10-13 00:22

日川越市養老院被水包圍 260名老人、工作人員待救

2019-10-13 12:14

紐約清晨槍擊 至少4死3傷

2019-10-12 22:09

哈利波特第一集初版首刷本 拍賣會中178萬台幣落槌

2019-10-12 23:12

英國脫歐延燒！英農場大缺工 數千噸蔬果放到爛

2019-10-13 09:04

北京謹慎…陸媒：中美打打談談 恐成常態

2019-10-13 00:26

美股Q3財報季 盯五看點

2019-10-13 00:03

日本被批沒提供英文避難資訊 害外國人被颱風追著跑

2019-10-13 17:36

美中貿易達協議 美農振奮 美企期待 學者質疑

2019-10-13 14:34

美中達初步貿易協議 川普贏面子北京贏裡子

2019-10-13 06:59

油輪疑遭飛彈擊中 伊朗譴責：懦弱的攻擊行動

2019-10-12 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top