英相強森向歐盟領導人提出兩個選擇

2019-10-13 16:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



周日泰晤士報報導，英國首相強森將在未來兩天向歐盟領導人提出兩個選項：幫助他在本周達成脫歐協議、或同意英國10月31日在無協議狀態下脫歐。