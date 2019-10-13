哈吉貝暴雨 把幾百公斤輻射去汙垃圾沖到河裡

2019-10-13 16:12 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



哈吉貝颱風帶來暴雨，日本福島縣中部須賀川市13日淹水。（美聯社） 分享 facebook 日本放送協會（NHK）英文網報導，日本福島縣中部田村市官員說，哈吉貝颱風帶來大雨，把福島核電廠輻射去汙作業製造出的幾包垃圾沖到河裡，其中六包已找回，但還有一些可能已流到下游。

官員說，工人12日晚間9點20分發現，存放在臨時場地的幾包輻射去汙垃圾，已被沖到河中。工人往下游搜尋500公尺，發現其中六包，內容物完好。

官員說，這些垃圾袋裡裝了工人去汙時移除的雜草與木頭殘骸，每包重量幾百公斤到一公噸不等，就算這些垃圾全都流入河中，也幾乎不會影響環境。