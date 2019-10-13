伊拉克動亂增至108人死！總理承諾調查

2019-10-13 15:37 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



伊拉克動亂延燒，外媒分析此次危機短時間難以解除，還可能牽拖鄰國伊朗。（Photo on Wikimedia Commons） 分享 facebook

伊拉克動亂持續延燒！從10月初至今的反政府示威浪潮已造成至少108人死亡，伊拉克總理馬哈迪在當地什葉派施壓下，只好成立抗議調查委員會，釐清抗議死亡人數原因。但外媒分析，在伊拉克整體官僚貪污腐敗風氣瀰漫下，伊拉克的動亂仍會持續。

成立抗議調查委員會

根據《半島電視台》報導，伊拉克人權組織宣稱，抗爭從1日爆發至今，已造成至少108人死亡，超過6千人受傷。伊拉克總理馬哈迪12日宣布，將會成立納入軍方、民間、司法的調查委員會，將抗議行動中非法鎮壓人民的士兵正法，釐清抗議民眾死因。

示威者對於伊拉克現今的政經局勢都非常不滿，政府官員貪污頻傳、失業率上升與公部門失能都讓民眾紛紛走上街頭，但許多人宣稱遭到非法的槍擊，許多人因此而死，傷者的頭、頸、肩也常見到遭射擊的傷口。當地人權團體呼籲政府要為此負責，但伊拉克當局否認使

用射殺方式進行鎮壓。

馬哈迪辦公室聲明還提到，這次的調查委員會是由什葉派宗教領袖西斯塔尼要求下而展開。西斯塔尼平常不會干涉伊拉克內政，只有到最關鍵的時刻才會對施壓政治領導人，這次動亂也是馬哈迪執政以來，除了鎮壓IS外最大的挑戰。

友善伊朗的伊拉克政權

《阿拉伯週報》則提到，伊拉克的動亂不只影響國內，也會影響鄰近的伊朗。抗議除了動搖伊拉克什葉派的統治正當性，也會挑起伊朗民眾對同樣是什葉派政府的不滿。

國際危機組織資深顧問法塔佩分析，伊朗希望一個主權完整、友善伊朗的伊拉克政權，但如果伊拉克陷入動亂，對於遭美國經濟制裁的伊朗也會減少貿易量，回頭影響伊朗的國內政經局勢。

【更多精采內容，詳見 】