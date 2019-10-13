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日直升機風災救援失誤 70歲婦人從高空墜落

2019-10-13 15:18聯合報 編譯羅方妤／即時報導

共同社中文網報導，日本東京消防廳透露，13日在福島縣磐城市進行的颱風哈吉貝救援行動中出現失誤，導致一名70多歲女性從消防直升機向下墜落約40公尺。該女性處於心肺功能停止狀態，已被送往醫院。

日本東京消防廳透露，13日在福島縣磐城市進行的颱風哈吉貝救援行動中出現失誤。圖非...
日本東京消防廳透露，13日在福島縣磐城市進行的颱風哈吉貝救援行動中出現失誤。圖非當事直升機。（美聯社）
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