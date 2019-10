NASA成功發射衛星 將研究太空交界

2019-10-13 15:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



NASA的ICON衛星近日發射,將為人類探索大氣層與太陽交互作用的秘密。(Photo by NASA Goddard Space Flight Center on Flickr under C.C License)

美國太空總署NASA近日終於成功發射ICON衛星,將用來研究地球大氣層最外層電離層的性質。電離層是地球大氣層被太陽射線照射、產生游離的主要區域,對於無線電波傳播影響度高。ICON衛星也希望能夠了解此層對於通訊的影響機制。

根據《endaget》報導,經過多年的任務取消、延期後,NASA終於將它們的ICON衛星升空,這次的衛星任務希望能觀察地球大氣層與太陽射線的交互作用機制,由於該區是地球通訊、磁場的重要交會點,對人類通訊、電子產品都會有很大的影響,NASA希望透過發射衛星以觀察該層的作用。

ICON衛星將會蒐集數據並回傳到地球的科學家手中,讓科學家了解上層大氣層的狀況,藉以了解電離層會對太空船可能的影響,以及大空人在該曾執行任務時可能遭遇的輻射風險。NASA表示,由於這個高度對於太空船一般任務來說太低,對觀測大氣層常用的氣象氣球又太高,因此需要ICON衛星進行相關的研究作業。

《CNN》提到,ICON團隊、加州大學柏克萊分校的科學家伊莫表示,ICON發射的機會終於在多年後來臨,由於ICON衛星可以直接偵測電離層粒子的數據,他很期待透過ICON任務,讓人類可以了解更多有關通訊與太空電磁波之間的關聯。

