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NASA成功發射衛星 將研究太空交界

2019-10-13 15:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

NASA的ICON衛星近日發射，將為人類探索大氣層與太陽交互作用的秘密。（Pho...
NASA的ICON衛星近日發射，將為人類探索大氣層與太陽交互作用的秘密。（Photo by NASA Goddard Space Flight Center on Flickr under C.C License）
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美國太空總署NASA近日終於成功發射ICON衛星，將用來研究地球大氣層最外層電離層的性質。電離層是地球大氣層被太陽射線照射、產生游離的主要區域，對於無線電波傳播影響度高。ICON衛星也希望能夠了解此層對於通訊的影響機制。

根據《endaget》報導，經過多年的任務取消、延期後，NASA終於將它們的ICON衛星升空，這次的衛星任務希望能觀察地球大氣層與太陽射線的交互作用機制，由於該區是地球通訊、磁場的重要交會點，對人類通訊、電子產品都會有很大的影響，NASA希望透過發射衛星以觀察該層的作用。

ICON衛星將會蒐集數據並回傳到地球的科學家手中，讓科學家了解上層大氣層的狀況，藉以了解電離層會對太空船可能的影響，以及大空人在該曾執行任務時可能遭遇的輻射風險。NASA表示，由於這個高度對於太空船一般任務來說太低，對觀測大氣層常用的氣象氣球又太高，因此需要ICON衛星進行相關的研究作業。

《CNN》提到，ICON團隊、加州大學柏克萊分校的科學家伊莫表示，ICON發射的機會終於在多年後來臨，由於ICON衛星可以直接偵測電離層粒子的數據，他很期待透過ICON任務，讓人類可以了解更多有關通訊與太空電磁波之間的關聯。

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