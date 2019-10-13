英、歐密集談判 脫歐已見曙光

2019-10-13 15:10 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



隨著脫歐大限逐漸逼近，這禮拜將會是談判的關鍵期限，雙方都希望透過密集談判，儘快找到共識。 （路透） 分享 facebook

隨著31日脫歐大限逼近，英國與歐盟加緊了談判腳步！據外媒報導，英國與歐盟最後談成脫歐協議的機會是17、18日的歐盟領袖會面，雖然英國首相強生上週的脫歐計畫遭到歐盟領袖反對，但他與愛爾蘭首相10日的會面中表示已看見成功的道路，11日與歐盟的談判也號稱有建設性的發展。

根據《英國廣播公司》報導，雖然強生上週希望避免討論與愛爾蘭之間英邊界問題的脫歐方案遭到歐盟領袖反對，但10日與愛爾蘭首相的會面中，強生表示有看到成功談判的希望。雖然目前沒有明確的時間表，但BBC預估，英國將會在14日宣布與愛爾蘭的談判進展。

同時，工黨的影子脫歐大臣柯爾宣稱，工黨不會讓「無協議脫歐」的情況發生，如果沒有辦法及時生出脫歐協議，他們會要求強生展延脫歐期限。不過11日的談判中，英國脫歐大臣巴克萊與歐盟代表巴尼耶都對談判表示，有「建設性」的進展，而歐盟主席圖斯克也宣稱從愛爾蘭首相口中有聽到不錯的進展。

不過，在英國國會可能扮演關鍵少數的北愛爾蘭民主聯盟黨黨魁宣稱，如果脫歐談判將北愛丟進歐盟中，他們不會同意相關協議。另外，脫歐最後的談判機會將是17、18日的領袖會議，整體而言時間非常緊迫，雙方談判的壓力也非常大。

前英國內閣秘書長、梅伊內閣什的脫歐談判關鍵人物之一的李登頓接受《衛報》採訪時警告，如果最終真的無協議脫歐，會造成保守黨過往對商業開放的聲名毀壞，甚至會讓英國聯邦面對分崩離析的危機。

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