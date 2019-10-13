哈貝吉死亡人數攀升至18人 北陸新幹線泡水1/3恐報銷

2019-10-13 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



強烈颱風哈貝吉颱風為東日本帶來破紀錄的雨量，日本NHK自行統計當地時間13時，在風災死亡的人數已攀升至18人，有13人失蹤，149人受傷。

NHK透過地方電視台統計，神奈川、栃木、群馬縣各4死，埼玉縣2死，岩手、宮城、福島、千葉縣各1人罹難。另，福島、長野助等5縣，有13人失蹤。

因為降雨造成河川潰堤，多處淹水，JR損失也非常慘重。千曲川氾濫淹水達10公尺深，JR長野新幹線車輛中心有10個編組（10列）的北陸新幹線列車成了泡水車，占全部車輛的三分之一。NHK訪問的專家表示，若電子機械泡過汙水很難完全清潔，若空調配線等也進水，最糟的情況是車輛要直接報銷。

根據JR財報，北陸新幹線120節車廂的造價為328億1100萬日圓。北陸新幹線有JR東日本的E7系及JR西日本的W7系列車，共30個編組，這次泡水的是E7系8編組及W7系的2個編組，合計120個車廂。

目前北陸新幹線尚無恢復運行的時程，即使重新行駛，營運的班次勢必大幅減少。鐵道系統專家、工學院大學教授高木亮接受NHK訪問時說，新幹線車輛如此大規模遭水淹沒，這可能是第一次。