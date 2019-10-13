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土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

敘利亞境內尚未撤離的美軍11日晚間遭到來自土耳其陣地的砲火攻擊，砲彈落點距離安全區域僅數百米。華盛頓郵報引述四位現任和前任美國官員說法，認為土耳其人早知道美軍駐在此地區數月之久，因此認為土耳其是出於故意，有意讓美軍撤離此地。

五角大廈發言人德瓦爾特（Brook DeWalt）發聲明指出，距離駐紮在科巴尼（Kobani）附近一座山丘上的美軍據點數百公尺處，於11日晚間9時遭到土方砲火攻擊，並引發爆炸，但未有人員受傷。

德瓦爾特說，美方要求土耳其避免可能引發美軍防衛動作的行動。不過，土耳其國防部11日發聲明表示，沒有向美軍開火，只是土軍在遭受來自科巴尼美軍基地附近的攻擊後，才進行自衛反擊。

新聞周刊率先報導，幾名美國官員認為土耳其有更遠大的目標，希望能擴大控制敘利亞領土，因此有意驅使美軍撤離該地，故作威嚇射擊。

一名被調派至敘利亞東北部並了解情勢的軍官說，土耳其從陣地發射多發155毫米砲彈，它們具有「夾叉射擊」（bracketing）的作用，砲彈落在美軍前哨站兩側。夾叉射擊指的是砲彈不直接射擊目標，而是先射擊目標周圍測量範圍，最終再一舉擊中目標。

該官員說，「這是一種區域武器」，「這不該是針對友軍」。土耳其明知該處駐有美軍單位，因此這一定是出於故意，「我們在那裡已待了好幾個月，這是整個地區最明確的位置」，「這並非是一個錯誤」。

美國特使麥格克（Brett McGurk）去年12月底離職前經常與美軍在敘利亞合作，他12日在一封電郵中強調，位在敘利亞的美軍承受日益增加的風險。

麥格克說，「土耳其希望我們遠離整個邊界地區距離達30公里，基於所有可用的事實，這些是對已知地點的開火警告，而非失誤射擊」。

敘利亞境內尚未撤離的美軍11日晚間遭到來自土耳其陣地的砲火攻擊，美軍基地（圖左上...
敘利亞境內尚未撤離的美軍11日晚間遭到來自土耳其陣地的砲火攻擊，美軍基地（圖左上）位在敘利亞科巴尼附近的一座山丘上。美聯社
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