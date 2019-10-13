親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

61年最強颱哈吉貝侵襲！ 各大航班異動資訊懶人包

叫病人「死死卡快活」？小護士菜台語 氣死人更笑死人

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44聯合報 記者雷光涵／即時報導

強烈颱風哈吉貝為日本關東、東北帶來驚人雨量，關東、東北多個縣市在一、二天內累積的雨量幾乎是全年雨量的三、四成，創觀測史紀錄。通過長野縣的千曲川潰堤，官方推估淹水最深的地方恐達5公尺。長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。

上午9時為止，有14處河川氾濫，呼籲民眾盡量前往高處避難或待在自家住宅二樓以上。日本媒體報導，川崎市高津區有一棟公寓一樓淹水，造成60多歲的男性死亡。位於長野市赤沼的JR東日本長野新幹線車輛中心，為新幹線的車庫及維修廠，因周遭也是一片水鄉澤國，工作人員無法進入確認受災狀況，但從媒體的空拍機畫面可以看到，停在車輛中心的新幹線都成了泡水車。

日本NHK於日本時間上午7時統計此強颱造成4死、17失蹤、106人受傷；日本共同通信的統計有5人死亡。日本總務省消防廳13日上午10時發布官方統計，至當地時間上午5時為止有3死、13人失蹤，108人受傷。房屋2棟全倒、2棟半倒，48棟民宅部分損壞。官方要求岩手、宮城、東京等地逾205萬人撤離，通知591萬6761人撤退為宜。

今年第19號颱風哈吉貝於日本時間昨夜7時於日本伊豆半島登陸，帶來東日本、北日本多縣市創紀錄的大雨及狂風，至少25萬戶停電，8個縣市至少1萬3890戶停水。

長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。圖／取自...
長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。圖／取自日本NHK
分享
長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。圖／取自...
長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。圖／取自日本NHK
分享

新幹線雨量
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

不讓土耳其買武器鎮壓庫德族 德法宣布停止軍售

2019-10-13 08:19

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

條碼背後？英超市蔬果茶葉供應商農場 工人備受剝削

2019-10-13 09:16

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08

不滿土耳其進軍敘北 歐洲數千人示威

2019-10-13 11:06

伊朗：無論有無第3方居中調解 都願與沙國會談

2019-10-13 09:23

布吉納法索清真寺遇襲 16人喪命

2019-10-13 09:04

星期人物／年輕選民變心 杜魯多麻煩大了

2019-10-12 23:52

哈利波特第一集初版首刷本 拍賣會中178萬台幣落槌

2019-10-12 23:12

颱風來襲如何避難？ 日本專家教你5點原則

2019-10-12 22:20

油輪疑遭飛彈擊中 伊朗譴責：懦弱的攻擊行動

2019-10-12 22:10

日自衛隊前高官驚爆 2017北韓危機時美軍差點動武

2019-10-12 22:01

艾爾段到訪前 巴基斯坦挺土耳其攻擊庫德族

2019-10-12 20:13

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

2019-10-12 17:42

美國防部否認棄庫德族不顧 重批土耳其攻擊

2019-10-12 13:13

新聞眼／名城清奈迎接習近平 印度總理莫迪3用意

2019-10-12 12:27

土耳其出兵敘北 川普準備啟動重大制裁

2019-10-12 08:53

美以經濟停擺強力制裁相逼 土耳其：將以牙還牙

2019-10-12 08:36

61年來最強颱風來襲 日本民眾搶購民生物品

2019-10-12 08:02

報復布拉格解除姐妹市關係 傳中國將中斷直航

2019-10-12 07:58

不想禿頭 最好在室內運動

2019-10-09 14:41

點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由

2019-10-02 21:03
看更多

熱門文章

「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

2019-10-12 11:32

影／哈吉貝今晚登陸關東 日網友拍下「魔界天空」

2019-10-12 17:13

颱風哈吉貝撲日 千葉縣強陣風釀1死5傷

2019-10-12 14:50

日媒統計：颱風哈吉貝撲日 恐已釀8死

2019-10-13 10:12

24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

2019-10-12 17:42

一分鐘看懂美中第一階段局部協議要點

2019-10-12 17:32

影／紐奧良興建中飯店大樓瞬間坍塌 1死18傷3失蹤

2019-10-13 04:47

辣妹記者遭球迷出言調戲 她高EQ這樣回網狂讚

2019-10-12 15:04

哈吉貝颱風襲日災情頻傳 2人死亡3人行蹤不明

2019-10-12 21:49

越大咖越不敢公布病情… 這個病要了4任美國總統的命

2019-10-13 09:00

116公斤胖妹「坐爆椅子」被全家嘲笑 怒減67公斤成功翻身

2019-10-12 21:10

貿戰休兵為一時需要 川習隨時可再開戰

2019-10-12 22:52

哈吉貝襲日 已知2死84傷9失蹤

2019-10-12 23:57

彭博：川普與中國達成的口頭協議 留下一堆疑問與批評

2019-10-12 12:11

川普態度大轉彎 美中協議變「輕量版」

2019-10-13 00:18

日自衛隊前高官驚爆 2017北韓危機時美軍差點動武

2019-10-12 22:01

禁爬令將生效！澳洲人搶攀艾爾斯岩 長龍蔚為奇觀

2019-10-12 15:21

美中敲定初階協議 股市反應轉淡為何因？

2019-10-12 18:21

颱風哈吉貝將登陸日本 千葉又傳地震

2019-10-12 18:03

民意變了…死忠派沒變 保守福音派仍挺川普

2019-10-12 16:36

川普：香港反送中示威很快會自行落幕

2019-10-12 11:45

不讓土耳其買武器鎮壓庫德族 德法宣布停止軍售

2019-10-13 08:19

颱風來襲如何避難？ 日本專家教你5點原則

2019-10-12 22:20

傳中國擬好不可靠實體清單 視美中談判進展公布

2019-10-12 19:11

貿易戰休兵！美中達成第一階段協議 美股大漲

2019-10-12 12:49

美中達初步協議 2,500億美元陸貨暫不加稅

2019-10-13 00:12

颱風哈吉貝撲日 至少2死77傷8失蹤

2019-10-12 23:16

哈吉貝颱風撲日 東京及6縣發布大雨特報

2019-10-12 17:00

影／中颱哈吉貝侵襲日本 千葉縣颳龍捲風4人受傷

2019-10-12 14:41

貿易戰休兵 弱勢川普與中國簽「小協議」

2019-10-12 12:45

紐西蘭超市推「安靜購物一小時」活動 理由超暖心

2019-10-13 09:08

紐約清晨槍擊 至少4死3傷

2019-10-12 22:09

哈利波特第一集初版首刷本 拍賣會中178萬台幣落槌

2019-10-12 23:12

美中達成首階段貿易協議 劉鶴轉交習近平信函

2019-10-13 00:22

中颱哈吉貝襲日 多家航空及鐵路公司停飛、停駛

2019-10-12 12:00

土耳其失誤打歪？美官員稱根本蓄意射擊 想趕走美軍

2019-10-13 10:05

北京謹慎…陸媒：中美打打談談 恐成常態

2019-10-13 00:26

彭博：貨幣匯率協議對人民幣影響有限 中美貿戰下台階

2019-10-12 13:52

中國同意採購美農產品 陸媒報導避重就輕

2019-10-12 11:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top