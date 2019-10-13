24小時降下全年三成雨量 日本新幹線也成泡水車

2019-10-13 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



強烈颱風哈吉貝為日本關東、東北帶來驚人雨量，關東、東北多個縣市在一、二天內累積的雨量幾乎是全年雨量的三、四成，創觀測史紀錄。通過長野縣的千曲川潰堤，官方推估淹水最深的地方恐達5公尺。長野新幹線的車輛中心也遭水患，數量車廂遭水吞，勢將影響新幹線未來的運行。

上午9時為止，有14處河川氾濫，呼籲民眾盡量前往高處避難或待在自家住宅二樓以上。日本媒體報導，川崎市高津區有一棟公寓一樓淹水，造成60多歲的男性死亡。位於長野市赤沼的JR東日本長野新幹線車輛中心，為新幹線的車庫及維修廠，因周遭也是一片水鄉澤國，工作人員無法進入確認受災狀況，但從媒體的空拍機畫面可以看到，停在車輛中心的新幹線都成了泡水車。

日本NHK於日本時間上午7時統計此強颱造成4死、17失蹤、106人受傷；日本共同通信的統計有5人死亡。日本總務省消防廳13日上午10時發布官方統計，至當地時間上午5時為止有3死、13人失蹤，108人受傷。房屋2棟全倒、2棟半倒，48棟民宅部分損壞。官方要求岩手、宮城、東京等地逾205萬人撤離，通知591萬6761人撤退為宜。