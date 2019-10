條碼背後?英超市蔬果茶葉供應商農場 工人備受剝削

2019-10-13 09:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 /即時報導



根據樂施會(Oxfam)公布的新近研究,為特易購(Tesco)、Lidl、Aldi、Sainsbury's和Morrisons等英國大型連鎖超市供應新鮮蔬果和茶葉的農場與茶園,給的薪酬待遇很差,工作條件也苛刻。

衛報報導,樂施會的報告聲稱,超市「持續不懈」追求利潤最大化,助長零售業供應鏈內的貧困現象和性別歧視。報告內容的基礎是印度和巴西勞工的深度訪談,以及針對其他五國的另外一份研究。

該報告面訪阿薩姆地區50家茶園的勞工,工人聲稱他們之間常見霍亂和傷寒病例,主因是不方便上廁所和欠缺安全的飲用水。半數受訪者因為收入太低而接受政府的糧食補貼。女性勞工每天常做長達13小時的體力勞動。

特易購、Aldi、Sainsbury's和Morrisons證實,他們的自有品牌茶葉供應商包括研究走訪過的茶園,而Lidl和許多其他全球超市一樣,自有品牌茶葉購自阿薩姆地區。

在巴西東北部果園,育有子女的女性勞工說,在採收季節之外,被迫仰賴親友或政府援助以餵飽家人。在供貨給超市的葡萄園、甜瓜園和芒果園,勞工因為使用化學藥劑卻沒有足夠的防護,常有過敏和嚴重皮膚病。

針對菲律賓、厄瓜多、哥斯大黎加、秘魯和美國等地逾500名農場勞工的另一份調查發現,四分之三工人說,他們的所得不夠支付食物和住房之類的基本需求。

樂施會道德貿易經理魏爾蕭說:「各家超市必須做得更多以結束剝削,付給所有勞工一份足以生活的工資,確保女性得到公平對待,讓產品出處更加透明。」

樂施會也發現,購物者支付的價格,超市分得最大一份。例如一袋100公克阿薩姆紅茶,售價若是79便士,超市和品牌商共拿走49便士,勞工只分到3便士。

這份報告是樂施會正在推動的「條碼背後」(Behind th e Barcodes)全球活動的其中一環,希望能改善全球各地為超市生產食物的數百萬名貧苦勞工的生活。