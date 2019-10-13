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條碼背後？英超市蔬果茶葉供應商農場 工人備受剝削

2019-10-13 09:16聯合報 編譯季晶晶／即時報導

根據樂施會（Oxfam）公布的新近研究，為特易購（Tesco）、Lidl、Aldi、Sainsbury's和Morrisons等英國大型連鎖超市供應新鮮蔬果和茶葉的農場與茶園，給的薪酬待遇很差，工作條件也苛刻。

衛報報導，樂施會的報告聲稱，超市「持續不懈」追求利潤最大化，助長零售業供應鏈內的貧困現象和性別歧視。報告內容的基礎是印度和巴西勞工的深度訪談，以及針對其他五國的另外一份研究。

該報告面訪阿薩姆地區50家茶園的勞工，工人聲稱他們之間常見霍亂和傷寒病例，主因是不方便上廁所和欠缺安全的飲用水。半數受訪者因為收入太低而接受政府的糧食補貼。女性勞工每天常做長達13小時的體力勞動。

特易購、Aldi、Sainsbury's和Morrisons證實，他們的自有品牌茶葉供應商包括研究走訪過的茶園，而Lidl和許多其他全球超市一樣，自有品牌茶葉購自阿薩姆地區。

在巴西東北部果園，育有子女的女性勞工說，在採收季節之外，被迫仰賴親友或政府援助以餵飽家人。在供貨給超市的葡萄園、甜瓜園和芒果園，勞工因為使用化學藥劑卻沒有足夠的防護，常有過敏和嚴重皮膚病。

針對菲律賓、厄瓜多、哥斯大黎加、秘魯和美國等地逾500名農場勞工的另一份調查發現，四分之三工人說，他們的所得不夠支付食物和住房之類的基本需求。

樂施會道德貿易經理魏爾蕭說：「各家超市必須做得更多以結束剝削，付給所有勞工一份足以生活的工資，確保女性得到公平對待，讓產品出處更加透明。」

樂施會也發現，購物者支付的價格，超市分得最大一份。例如一袋100公克阿薩姆紅茶，售價若是79便士，超市和品牌商共拿走49便士，勞工只分到3便士。

這份報告是樂施會正在推動的「條碼背後」（Behind th e Barcodes）全球活動的其中一環，希望能改善全球各地為超市生產食物的數百萬名貧苦勞工的生活。

英國零售商協會（BRC）永續經營部門主管安德魯斯，代表英國超市發言說：「我們的成員正努力要解決現有的不平等問題，並就此重要議題持續與非政府組織、企業團體與政府單位合作。」

樂施會的研究顯示，為英國大型連鎖超市供應蔬果茶葉的農場與茶園，工人待遇差。路透
樂施會的研究顯示，為英國大型連鎖超市供應蔬果茶葉的農場與茶園，工人待遇差。路透
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樂施會新近公布的研究顯示，為英國大型連鎖超市供應蔬果茶葉的農場與茶園，工人待遇差...
樂施會新近公布的研究顯示，為英國大型連鎖超市供應蔬果茶葉的農場與茶園，工人待遇差。美聯社In this June 30, 2011 photograph, laborers pluck tea leaves at a tea plantation in Jorhat, east of Gauhati, Assam state, India.The area in northeastern India is the source of some of the finest black and British-style teas. Assam produces nearly 55 percen【作者：美聯社 日期：2011/8/24 檔名：E15097740.JPG】
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茶葉品牌英國
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